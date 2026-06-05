El mensaje de despedida de Patronato al Indio Solari

A través de las redes sociales el club Patronato brindó un emotivo homenaje al Indio Solari utilizando una frase de su obra.

A través de las redes sociales el club Patronato brindó un emotivo homenaje al Indio Solari utilizando una frase de su obra.

El fallecimiento del músico Carlos Indio Solari conmocionó a todos los sectores de la sociedad argentina. Entre las numerosas muestras de pesar que surgieron tras conocerse la noticia, el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica expresó su despedida al histórico cantante y compositor mediante un emotivo mensaje difundido en sus redes sociales.

"Banderas rojas, banderas negras, de lienzo blanco, en tu corazón", reza el flyer publicado por la institución de barrio Villa Sarmiento, tomando una de las frases más emblemáticas de "Juguetes Perdidos", una de las canciones más representativas del repertorio de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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El mensaje del centenario club refleja el profundo impacto que generó la partida del artista, cuya obra trascendió generaciones y fronteras. Solari, nacido en Paraná el 17 de enero de 1949, construyó una carrera que marcó a millones de seguidores y dejó una huella imborrable en la historia del rock nacional.

La despedida de Patronato se sumó a las innumerables expresiones de dolor y reconocimiento provenientes de instituciones deportivas, culturales y sociales de todo el país, que recordaron al músico como una de las figuras más influyentes de la música popular argentina.