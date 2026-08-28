Boca Juniors venció a Lanús con un gol en la última jugada y se mete en zona de playoffs

En su regreso a La Bombonera, Boca Juniors venció 1-0 a Lanús. El tanto lo marcó Tomás Belmonte a los 93 minutos.

Reclamo de la gente de Lanús por la plancha del juvenil de Boca, Flores.

Los jugadores de Boca festejan el tanto de Belmonte en el final de partido.

Boca Juniors tuvo un regreso bueno a La Bombonera. Después de más de un mes sin disputar un partido como local en su estadio, el Xeneize venció 1-0 a Lanús con un gol de Tomás Belmonte en el tercer minuto de descuento y consiguió tres puntos de enorme valor en la séptima fecha del Torneo Clausura.

El conjunto dirigido por el Vasco Arruabarrena no tuvo una noche sencilla. Lanús comenzó mejor y estuvo muy cerca de ponerse en ventaja durante el primer tiempo. Apenas transcurrido un minuto, Felipe Peña Biafore ganó de cabeza dentro del área y su remate se estrelló contra el travesaño.

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El Granate mantuvo la iniciativa durante varios pasajes de la etapa inicial y volvió a inquietar a Álvaro Montero. Dylan Aquino tuvo dos aproximaciones y, sobre el cierre del primer tiempo, Franco Watson volvió a quedar muy cerca del gol, pero el palo volvió a jugar a favor del conjunto local.

Boca, en tanto, intentó reaccionar con Leonel Flores y Alan Velasco. El atacante tuvo una de las mejores oportunidades del equipo en la primera mitad, cuando conectó de cabeza un centro y la pelota pasó muy cerca del palo izquierdo de Nahuel Losada.

El marcador permaneció 0-0 al llegar el entretiempo.

Reclamo de la gente de Lanús por la plancha del juvenil de Boca, Flores.

Paredes ingresó en el complemento

El segundo tiempo comenzó con un Lanús algo más replegado y un Boca que necesitaba mayor elaboración en la mitad de la cancha. A los 60 minutos, Arruabarrena decidió mandar al campo a Leandro Paredes, quien regresó después de perderse los encuentros ante Recoleta en Paraguay y Racing en Avellaneda por una lesión.

Junto al mediocampista ingresaron Sebastián Villa y Enner Valencia, en reemplazo de Alan Velasco y Miguel Merentiel. La presencia de Paredes le permitió al Xeneize ganar mayor control de la pelota y adelantarse en el terreno.

Lanús, sin embargo, también tuvo sus oportunidades. A los 58 minutos, Peña Biafore volvió a aparecer en posición ofensiva y obligó a una intervención segura de Montero, quien contuvo el remate sin dar rebote.

Villa tuvo la suya a los 66 minutos. El colombiano recibió dentro del área y sacó un remate de primera que Losada desvió al córner. Poco después, Enner Valencia ganó de cabeza, aunque su intento se fue por encima del travesaño.

Montero sostuvo a Boca y Belmonte apareció en el final

Con el correr de los minutos, Boca se adueñó de la pelota y comenzó a presionar cada vez más cerca del área visitante. Lanús apostó por resistir y llevarse un punto de La Bombonera.

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, llegó el golpe definitivo.

A los 91 minutos, Álvaro Montero protagonizó una de las jugadas determinantes de la noche al tapar un remate a quemarropa de Alan Wlk en el área chica. El arquero colombiano evitó el tanto del Granate y mantuvo con vida al equipo local.

Dos minutos más tarde, Boca encontró el premio.

Tomás Belmonte recibió en posición ofensiva y definió por encima de Nahuel Losada para marcar el 1-0 a los 93 minutos. La Bombonera explotó con el gol que selló una victoria agónica y le permitió al Xeneize quedarse con tres puntos fundamentales.

El triunfo coloca a Boca en el octavo puesto de su grupo y lo mete en zona de playoffs, además de mantenerlo en carrera por los primeros lugares de la Tabla Anual.

El regreso a La Bombonera, finalmente, terminó de la mejor manera: con una victoria sobre la hora, un héroe inesperado y tres puntos que pueden resultar decisivos en la pelea por los objetivos de la temporada.

Minuto a minuto

93 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tomás Belmonte definió por encima de Nahuel Losada para sellar el 1-0 en la Bombonera.

91 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE ÁLVARO MONTERO!

El arquero rechazó un remate a quemarropa de Alan Wlk en el área chica.

88 minutos: Boca domina y Lanús cuida el empate

El Xeneize tiene la pelota frente a un rival replegado en la última línea.

78 minutos: Boca Juniors agotó los cambios

Tomás Belmonte por Milton Delgado y Kevin Zenón por Leonel Flores.

69 MINUTOS: ¡NUEVA OCASIÓN DE PEÑA BIAFORE!

El volante central volvió a pisar el área, se desmarcó de su rival y resolvió con un cabezazo en el área chica que salió por encima del travesaño.

66 minutos: Sebastián Villa tuvo la suya para abrir la historia

El remate del colombiano de primera en el área forzó un despeje de Losada al córner.

65 minutos: primer ataque de Enner Valencia

El testazo del ecuatoriano en el área se marchó por encima del travesaño.

60 MINUTOS: ¡ENTRÓ LEANDRO PAREDES!

El volante central sumará media hora después de perderse dos partidos por lesión. Ingresó en lugar de Camilo Rey Domenech. Además, el Vasco Arruabarrena decidió dos modificaciones más: Sebastián Villa y Enner Valencia por Alan Velasco y Miguel Merentiel.

Paredes no jugó contra Recoleta en Paraguay y ante Racing en Avellaneda (Créditos: Fotobaires)22:47 hsHoy

58 MINUTOS: ¡MONTERO EVITÓ EL PRIMER GOL DE LANÚS!

El arquero se mostró seguro para contener un disparo de Peña Biafore sin dar rebote.

55 minutos: inicio deslucido del complemento

Boca Juniors sufre la ausencia de Leandro Paredes (está en el banco) porque no tiene generación de juego en la mitad de la cancha y Lanús perdió la frescura del primer tiempo.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Lanús: Alan Wlk por Yoshan Valois.

43 minutos: Carlos Izquierdoz, segundo amonestado del encuentro

El zaguero central de Lanús derribó a Milton Delgado y cortó un ataque de Boca Juniors.

33 minutos: Lanús busca recuperar el control de la pelota

El Granate quiere volver a tener el dominio del balón como al inicio de la etapa, pero exhibe muchas deficiencias para pisar el área de Álvaro Montero.

23 minutos: Velasco acarició el primero

El atacante aprovechó un centro para finalizar la jugada con un cabezazo de arremetida en el área, pero el balón salió a centímetros del palo izquierdo de Losada.

18 minutos: respondió Boca Juniors

Leonel Flores enganchó desde la derecha al medio y realizó un zurdazo desviado por un contrincante al córner.

16 minutos: la tercera no fue la vencida para el Granate

Dylan Aquino pasó a dos rivales en el área y sacudió un derechazo que salió cerca del arco de Nahuel Losada.

15 minutos: segundo intento de Lanús

Dylan Aquino probó de larga distancia con un disparo frontal que se perdió por encima del travesaño.

12 minutos: Leonel Flores, primer amonestado del partido

El atacante de Boca Juniors recibió la tarjeta por una dura infracción sobre Sasha Marcich.

11 minutos: partido parejo en La Boca

Ambos equipos se reparten la pelota lejos de las áreas.

1 MINUTO: ¡PEÑA BIAFORE ESTRELLÓ UN CABEZAZO EN EL TRAVESAÑO!

El ex River Plate llegó muy libre al área para realizar un testazo rechazado por el parante superior de Montero.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de Boca vs. Lanús, en la Bombonera

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de Lanús vs. Boca, por la séptima fecha del Torneo Clausura

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Yoshan Valous. DT: Mauricio Pellegrino.