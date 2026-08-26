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Duro golpe para Boca: se lesionó Tomás Aranda y estará al margen hasta el próximo año

Tomás Aranda, una de las figuras de Boca, sufrió una fractura de peroné. El juvenil será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

26 de agosto 2026 · 13:26hs
Duro golpe para Boca: se lesionó Tomás Aranda y estará al margen hasta el próximo año

El mediocampista de Boca Juniors Tomás Aranda sufrió una dura lesión que lo alejará de los campos de juego hasta el próximo años. Los estudios médicos confirmaron que el juvenil acusó una fractura de peroné. En los próximos días será intervenido quirúrgicamente.

En una de sus clásicas maniobras, una de las joyas del Xeneize hizo un cambio de dirección y el botín le quedó clavado en el césped. Lo que en un principio se vio con optimismo como un esguince, luego se confirmó que se trata nada menos que de una rotura ósea y ya prácticamente lo descartan para lo que resta de la temporada.

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La fractura de peroné se dio en la zona de unión con la tibia y tras la operación, los plazos de recuperación superarían los tres meses, incluso podría llegar a cinco.

Fuerte golpe para Boca Juniors

En Boca el golpe fue muy fuerte, ya que se había convertido en la gran figura ofensiva del equipo. Tras ganarse el puesto en el final del ciclo de Claudio Úbeda, con la llegada de Rodolfo Arruabarrena heredó la 10 de Edinson Cavani y enseguida empezó a responder con grandes actuaciones. Titular inamovible, ahora el Vasco deberá definir cómo reemplazar a un jugador de cualidades inéditas en el plantel.

Boca Tomás Aranda Lesión
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