Boca vendio a Exequiel Zeballos a Italia

El recientemente ascendido Monza adquirió al Changuito. A Boca le quedarán alrededor de cinco millones de dólares y el 40% de una futura venta.

Finalmente, y después de negociaciones con varios equipos europeos, Boca concretó la venta de Exequiel Zeballos al Monza, de Italia. La operación se cerrará a cambio de alrededor de cinco millones de dólares y el 40% de una futura venta. El Changuito ya viaja a Europa para sumarse al equipo recién ascendido.

Luego de las negociaciones con Napoli y de que Parma se metiera con fuerza a última hora en la pelea por el santiagueño, fue finalmente el equipo dirigido por el croata Ivan Juric el que aceleró y se aseguró la contratación del delantero de 24 años.

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A contrarreloj por el inminente cierre del libro de pases en Europa y por la finalización del contrato del jugador en diciembre de este año, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme terminó por aceptar condiciones inferiores a las pretendidas originalmente, que estaban más cercanas a los 15 millones de dólares de la cláusula de rescisión.

La de Zeballos era una salida cantada. Desde mediados de año, cuando ya se sabía que no iba a haber renovación de contrato, en Boca se volvió una de las prioridades poder concretar una venta. Por la edad y el enorme potencial del Changuito, la cifra de cinco millones acordada con Monza puede parecer exigua, pero se podría compensar con el 40% de una futura venta.

Los números del Changuito Zeballos en Boca

El Changuito se va de Boca luego de casi seis años en Primera División (debutó en noviembre de 2020, con 18), período en el que disputó 140 partidos, marcó 16 goles y ganó cinco títulos. Las lesiones le impidieron desarrollar todo su potencial, pero deja una buena imagen y una relación de cariño con la gente.