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La Liga Paranaense dio a conocer las zonas de la Supercopa de la Liga

Los equipos que participarán en el nuevo certamen de la Liga Paranaense estarán divididos en tres grupos.

7 de septiembre 2026 · 18:23hs
Se viene un nuevo certamen de la Liga Paranaense de Fútbol. 

Víctor Ludi/UNO

Se viene un nuevo certamen de la Liga Paranaense de Fútbol. 

Desde la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) dieron a conocer cómo quedaron conformados los grupos para la Supercopa de la Liga, el certamen que se disputará en la parte final del año. Ante la baja de Argentino Juniors, competirán 17 equipos que serán divididos en tres zonas: dos de seis elencos y una de cinco.

En la Zona A estarán: Neuquen, Sportivo Urquiza, Instituto, Peñarol, San Benito y Camioneros.

El equipo de la Liga Paranaense ganó con autoridad los dos partidos.

La Liga Paranaense avanzó en la Copa País

En el partido de ida, el conjunto de la Liga Paranaense se impuso por 3 a 1 como visitante.

El equipo de la Liga Paranaense va por la clasificación en la Copa País

En la Zona B jugarán: Don Bosco, Universitario, Club VF, Atl. Paraná, Fomación Independiente y Palermo.

Mientras que en la Zona C competirán: Oro Verde, Belgrano, Patronato, Ciclón del Sur y Los Toritos.

Desde la LPF pronto darán a conocer el fixture y el formato de la competencia, con el detalle de los partidos y toda la programación de esta nueva etapa.

Además, las categorías Sub 20 y Juveniles estarán unificadas bajo el mismo formato de competencia que la Primera División.

Por el femenino de la Liga Paranaense

El Torneo Clausura de fútbol femenino de la LPF continúa con su desarrollo. Este fin de semana se disputó parcialmente la séptima fecha con los siguientes resultados: Belgrano 0-Atlético Paraná 5, Arenas FC 1-San Benito 1, Club VF 1-Camioneros 0. El partido entre San Benito Paraná y Neuquen fue reprogramado por la participación del Tricolor en el Torneo Regional Amateur Femenino. Libre quedó Oro Verde.

Las posiciones son Neuquen 13 puntos, Club VF 12, Arenas FC 11, Atlético Paraná 10, San Benito Paraná 9, San Benito y Camioneros 7, Belgrano 3 y Oro Verde 0.

La selección de la LPF vuelve a jugar por la Copa País

El Selectivo de la LPF ya tiene rival para la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur de la Copa País, Región Litoral Sur. Después de superar a la Liga de Laguna Paiva por un global de 7-1, el conjunto de la capital entrerriana se medirá ante la Liga Departamental de San Martín.

El partido de ida será este miércoles, desde las 21, en el estadio Carlos Federik del Centro de ex Alumnos Don Bosco. La revancha se disputará la próxima semana en condición de visitante, con día, horario y estadio a confirmar.

Liga Paranaense Supercopa Copa País Fútbol
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