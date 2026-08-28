Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca Juniors vuelve a La Bombonera ante Lanús

A más de un mes de su última presentación en su estadio, Boca recibirá al Granate por la séptima jornada del certamen. Arranca a las 21.30.

28 de agosto 2026 · 12:15hs
Boca juega de local nuevamente en su estadio.

Boca juega de local nuevamente en su estadio.

Boca y Lanús jugarán este viernes desde las 21.30 en La Bombonera, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El Xeneize regresa tras más de un mes a su hogar para enfrentar al Granate, en un duelo clave en el que ambos equipos buscarán un triunfo que los acerque a la zona de playoffs. El partido lo dirigirá Pablo Dóvalo.

Luego de empatar 1-1 con Racing, el cuadro de la Ribera vuelve a su cancha tras tres partidos haciendo de local en el Ducó para medirse ante los dirigidos por Mauricio Pellegrino, en busca de conseguir su segunda victoria en el campeonato tras seis jornadas disputadas.

Boca vuelve a jugar de local en su cancha.

Copa Sudamericana: Boca-San Pablo, con fecha confirmada para los cuartos de final

duro golpe para boca: se lesiono tomas aranda y estara al margen hasta el proximo ano

Duro golpe para Boca: se lesionó Tomás Aranda y estará al margen hasta el próximo año

Sin sacar el ojo del cruce del miércoles ante Vélez por Copa Argentina, el cuadro de la Ribera tratará de afirmarse en el Clausura, su gran deuda en el semestre. Con siete puntos, marcha 11° en la Zona B y en la tabla anual se encuenta en la sexta colocación con 37 unidades.

El Vasco cuenta con varias bajas para el cotejo, entre ellas Marco Pellegrino, Leandro Lozano y Ayrton Costa, aunque recupera a Lautaro Di Lollo. En tanto Leandro Paredes tendría actividad pero no jugaría los 90’ pensando en el duelo con el Fortín. Además, en el entrenamiento de este miércoles, Tomás Aranda se fracturó el peroné en el entrenamiento matutino del miércoles y se ausentará hasta 2027.

Por su parte, Lanús no goza de un gran presente, ganó solo uno de sus últimos seis partidos y solo sigue con vida en el Clausura. Irá con la intención de dar el volantazo y no terminar de apagarse a menos de un año de haber levantado la Sudamericana.

Viene de igualar 1 a 1 con Argentinos Juniors en La Fortaleza y, al igual que Boca, alcanzó los siete puntos. A diferencia de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, poseen una diferencia de gol de 0 y se ubica en el noveno lugar. En la anual está 13° con 31.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo, en una goleada por 3-0 del Xeneize a domicilio en un partido que contó con ambas parcialidades. Aquel día, Santiago Ascacíbar abrió el marcador y Miguel Merentiel lo cerró con un doblete.

El posible once de Boca vs. Lanús, por el Torneo Clausura

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Lanús vs. Boca, por el Torneo Clausura

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Los datos de Boca vs. Lanús, por el Torneo Clausura:

  • Hora: 21.30.
  • TV: TNT Sports Premium.
  • Árbitro: Pablo Dóvalo.
  • Estadio: La Bombonera.

Boca La Bombonera Lanús
Noticias relacionadas
Boca recupera a Paredes, Lozano y Di Lollo para el duelo contra Lanús.

Boca recupera a Paredes, Lozano y Di Lollo para el duelo contra Lanús

Boca y Racing repartieron puntos en el Cilindro de Avellaneda.

Boca reaccionó a tiempo y empató 1-1 con Racing en Avellaneda

Boca vuelve a jugar de local en su cancha.

Hoy, Racing y Boca disputarán una nueva edición del clásico

Cómo están Boca y River en el ranking para el Mundial de Clubes 2029

Cómo están Boca y River en el ranking para el Mundial de Clubes 2029

Ver comentarios

Lo último

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Ultimo Momento
Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Raúl González inaugura Paraná Metafísico en GAP Galería de Arte

Raúl González inaugura "Paraná Metafísico" en GAP Galería de Arte

Precariedad: casi 70% de los jóvenes argentinos está excluido del empleo formal

Precariedad: casi 70% de los jóvenes argentinos está excluido del empleo formal

Policiales
La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Ovación
Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Boca Juniors vuelve a La Bombonera ante Lanús

Boca Juniors vuelve a La Bombonera ante Lanús

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Paraná se prepara para vivir una fiesta internacional del sóftbol en los Juegos Suramericanos

Paraná se prepara para vivir una fiesta internacional del sóftbol en los Juegos Suramericanos

En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

La provincia
OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

Entre Ríos declaró la Emergencia Hídrica por el fenómeno El Niño

Entre Ríos declaró la Emergencia Hídrica por el fenómeno El Niño

El ciclo Emociones en Familia continúa hoy en Concordia y el martes en Paraná

El ciclo "Emociones en Familia" continúa hoy en Concordia y el martes en Paraná

Agmer exige políticas públicas integrales de contención, tras la muerte de un menor

Agmer exige políticas públicas integrales de contención, tras la muerte de un menor

Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

Dejanos tu comentario