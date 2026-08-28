Boca Juniors vuelve a La Bombonera ante Lanús

A más de un mes de su última presentación en su estadio, Boca recibirá al Granate por la séptima jornada del certamen. Arranca a las 21.30.

Boca y Lanús jugarán este viernes desde las 21.30 en La Bombonera, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El Xeneize regresa tras más de un mes a su hogar para enfrentar al Granate, en un duelo clave en el que ambos equipos buscarán un triunfo que los acerque a la zona de playoffs. El partido lo dirigirá Pablo Dóvalo.

Luego de empatar 1-1 con Racing, el cuadro de la Ribera vuelve a su cancha tras tres partidos haciendo de local en el Ducó para medirse ante los dirigidos por Mauricio Pellegrino, en busca de conseguir su segunda victoria en el campeonato tras seis jornadas disputadas.

Duro golpe para Boca: se lesionó Tomás Aranda y estará al margen hasta el próximo año

Sin sacar el ojo del cruce del miércoles ante Vélez por Copa Argentina, el cuadro de la Ribera tratará de afirmarse en el Clausura, su gran deuda en el semestre. Con siete puntos, marcha 11° en la Zona B y en la tabla anual se encuenta en la sexta colocación con 37 unidades.

El Vasco cuenta con varias bajas para el cotejo, entre ellas Marco Pellegrino, Leandro Lozano y Ayrton Costa, aunque recupera a Lautaro Di Lollo. En tanto Leandro Paredes tendría actividad pero no jugaría los 90’ pensando en el duelo con el Fortín. Además, en el entrenamiento de este miércoles, Tomás Aranda se fracturó el peroné en el entrenamiento matutino del miércoles y se ausentará hasta 2027.

Por su parte, Lanús no goza de un gran presente, ganó solo uno de sus últimos seis partidos y solo sigue con vida en el Clausura. Irá con la intención de dar el volantazo y no terminar de apagarse a menos de un año de haber levantado la Sudamericana.

Viene de igualar 1 a 1 con Argentinos Juniors en La Fortaleza y, al igual que Boca, alcanzó los siete puntos. A diferencia de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, poseen una diferencia de gol de 0 y se ubica en el noveno lugar. En la anual está 13° con 31.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo, en una goleada por 3-0 del Xeneize a domicilio en un partido que contó con ambas parcialidades. Aquel día, Santiago Ascacíbar abrió el marcador y Miguel Merentiel lo cerró con un doblete.

El posible once de Boca vs. Lanús, por el Torneo Clausura

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal , Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte , Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech ; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Lanús vs. Boca, por el Torneo Clausura

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson , Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Los datos de Boca vs. Lanús, por el Torneo Clausura: