Uno Entre Rios | Ovación | Felipe Bond

Felipe Bond ganó el oro en los Juegos Suramericanos

El atleta de Concordia, Felipe Bond se consagró campeón suramericano al vencer en la prueba de 800 metros disputada en Panamá.

24 de abril 2026 · 18:27hs
El atleta de Concordia tuvo un sprint final veloz y se quedó con la consagración en Panamá.

El atleta de Concordia tuvo un sprint final veloz y se quedó con la consagración en Panamá.

El joven concordiense Felipe Bond se consagró campeón de los Juegos Suramericanos de la Juventud que se están disputando en Panamá.

Felipe Bond
Felipe Bond ganó en Panamá.

Felipe Bond ganó en Panamá.

Bond logró imponerse en la prueba de 800 metros con un tiempo de 1’56”63/100 en una carrera que se definió en los últimos metros, donde mostró gran determinación y resistencia para superar a representantes de distintos países del continente y quedarse con el primer puesto.

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Segundo quedó el brasilero Max Alves (1’57”01/100) y completó el podio el chileno Valentín Acuña (1’57”29/100). Gran prueba para el atleta que hace tres años entrena en la Pista de Atletismo de del polideportivo de Concordia bajo las directivas del profesor Enrique Da Costa Leites.

Otro concordiense en Panamá

El otro concordiense presente en los 800 metros fue Jonatan Pucheta que culminó quinto (1’58”69/100).

Cabe recordar que son tres los atletas que están representando a Concordia en los Juegos Suramericanos de la Juventud, Mía Yaya en Golf y Jonatan Pucheta junto a Felipe Bond en atletismo.

El atleta Martín Méndez también partió a Panamá porque será uno de los oficiales de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) que estará a cargo de acompañar a los atletas en el área de medio fondo.

Ahora le toca estar del otro lado a Martín Méndez, quien hasta el 2019, el destacado maratonista concordiense ha tenido participación en diversos torneos sudamericanos a lo largo de su carrera.

Uno de sus desempeños más notables del oriundo de Concordia fue en el Sudamericano de Maratón corrido en Buenos Aires en septiembre de 2019, donde quedó entre los tres mejores argentinos y sexto a nivel sudamericano, estableciendo su mejor marca personal en ese momento.

Felipe Bond Juegos Sudamericanos Panamá Concordia
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