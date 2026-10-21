Lista de Los Pumas con miras al Nations Championship

Londres recibirá el Camp de Los Pumas en la previa del Nations Championship. De los citados forma parte el entrerriano Marcos Kremer.

Los Pumas se reunirán en Londres del lunes 26 al miércoles 28 de octubre, en una concentración de tres días que servirá para preparar el cierre del Nations Championship en territorio europeo. Para este encuentro, Felipe Contepomi convocó a 33 jugadores, mientras que la lista para los partidos para la gira de noviembre se dará a conocer una vez finalizada la preparación en la capital inglesa. Del llamado forma parte el entrerriano, Marcos Kremer.

En el cierre del Nations Championship, el seleccionado nacional enfrentará a Irlanda, Italia y Francia, y luego disputará el Fin de Semana de Finales en el mítico Twickenham, en Londres.

A continuación, el fixture de Los Pumas

Argentina Vs Irlanda: viernes 6 de noviembre desde las 17:10 h (ARG) / 20:10 h (IRL) en Dublín (Aviva Stadium).

Argentina Vs Italia: sábado 14 de noviembre desde las 08:40 h (ARG) / 12:40 h (ITA) en Génova (Stadio Luigi Ferraris).

Argentina Vs Francia: sábado 21 de noviembre desde las 17:10 h (ARG) / 21:10 h (FRA) en París (Stade de France).

Fin de Semana de Finales: del 27 al 29 de noviembre en Londres (Twickenham).

Irlanda

Argentinos e irlandeses se enfrentaron en 25 oportunidades. Los Pumas ganaron ocho, perdieron 16 y empataron en una ocasión. El último encuentro entre ambos fue por la ventana internacional de noviembre en 2024 en el Aviva Stadium de Dublín, en lo que fue una ajustada victoria local por 22-19. El último triunfo de Los Pumas fue en el recordado 43-20 en Cardiff por los cuartos de final del Mundial 2015.

Italia

Los Pumas e Italia disputaron 24 test-matches a lo largo de la historia. El seleccionado nacional lidera la estadística con 18 victorias, cinco derrotas y un empate. La última vez que se enfrentaron fue en Údine, en donde Argentina se impuso por 50-18 en la ventana internacional de noviembre en 2024.

Francia

Los Pumas y Francia disputaron 56 test-matches. Fueron 15 victorias, 40 derrotas y un empate. La última vez que se vieron las caras fue en París, en el Stade de France, en donde los locales se impusieron 37-23. Vale destacar que el seleccionado francés es el rival al que más veces enfrentó el equipo nacional.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió a la concentración en Londres: “Este camp es fundamental para nosotros como equipo ya que nos permitirá reencontrarnos tras siete semanas con todo el grupo y seguir construyendo desde donde dejamos. Nuestro objetivo es llegar de la mejor manera al cierre del Nations Championship, el cual será muy exigente con rivales de primer nivel”.

Los citados

A continuación, los convocados para la concentración de tres días en Londres:

Forwards

ELÍAS, Efraín

GALLO, Thomas

GONZÁLEZ, Juan Martín

GRONDONA, Santiago

KREMER, Marcos

LAVANINI, Tomás

MATERA, Pablo

MONTOYA, Julián

MORENO, Francisco

MORO, Joaquín

OVIEDO, Leonel

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUBIOLO, Pedro

SCELZO, Juan Martín

SCLAVI, Joel

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

Backs

ALBORNOZ, Tomás

BENÍTEZ CRUZ, Simón

CARRERAS, Mateo

CARRERAS, Santiago

CHOCOBARES, Santiago

CINTI, Lucio

DELGUY, Bautista

GARCÍA, Gonzalo

ISGRÓ, Rodrigo

MALLÍA, Juan Cruz

MENDY, Ignacio

MOYANO, Agustín

PICCARDO, Justo

PRISCIANTELLI, Gerónimo

SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino