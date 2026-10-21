Paracao aportó dos jugadoras a la preselección femenino U16 de Básquet que realizará, del 26 al 31 de octubre, un Campus de Desarrollo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). Se trata de Victoria Giménez y Guadalupe Navarro.
De Paracao a la Preselección U16 de Básquet
Las jugadoras de Paracao Victoria Giménez y Guadalupe Navarro fueron citadas para el Campus de Desarrollo que se realizará en el Cenard.
El Campus formará parte del trabajo de las selecciones formativas de cara a sus próximos compromisos internacionales. Los encuentros permitirá profundizar el seguimiento de las jugadoras convocadas y avanzar en la conformación del grupo. La planificación tiene como principal referencia la AmeriCup U18 de 2028.
La nómina incluye a dos entrerriana más: Taina Armocida y Florencia Losada, de Tomás de Rocamora.
El staff técnico estará conformado por Paula Budini como entrenadora, con Nicolás Marquez y Carolina Schiavone como asistentes y Estefanía Acevedo a cargo de la preparación física. Por su parte, Cristian Santander será el coordinador.
Las jugadoras citadas al Cenard
Juana Alliot| República del Oeste
Local Álvarez Betancour | Centro Galicia
Taina Armocida | Tomás de Rocamora
Alma Barbero| Social y Deportivo Brinkmann
Valentina Castillo | Náutico Sportivo Avellaneda
Ahitana Clemente | Instituto
Lupe Dinsmann Vinciguerra | Talleres R.P.B
Lara Duflos | Ben Hur de Rosario
Julieta Escobar | Náutico Sportivo Avellaneda
Pilar García Maroa | Estudiantes Olavarría
Víctoria Gímenez | Atlético Paracao
Emilia Guerra, | Ferro Carril Oeste
Florencia Losada | Tomás de Rocamora
Nazarena Lerche | Unión Florida
Melina Milardovich | Centenario de Venado Tuerto
Lara Molina Díaz | Obras Sanitarias
Jelena Monjelardi | El Talar
Juana Montivero | Bahiense del Norte
Guadalupe Navarro | Atlético Paraco
Guadalupe Osorio | Lanús
Zoe Pacheco | Vélez Sarsfield