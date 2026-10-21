De Paracao a la Preselección U16 de Básquet

Las jugadoras de Paracao Victoria Giménez y Guadalupe Navarro fueron citadas para el Campus de Desarrollo que se realizará en el Cenard.

Guadalupe Navarro y Víctoria Giménez deberán presentarse el 26 de octubre en el Cenard.

Paracao aportó dos jugadoras a la preselección femenino U16 de Básquet que realizará, del 26 al 31 de octubre, un Campus de Desarrollo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). Se trata de Victoria Giménez y Guadalupe Navarro.

El Campus formará parte del trabajo de las selecciones formativas de cara a sus próximos compromisos internacionales. Los encuentros permitirá profundizar el seguimiento de las jugadoras convocadas y avanzar en la conformación del grupo. La planificación tiene como principal referencia la AmeriCup U18 de 2028.

La nómina incluye a dos entrerriana más: Taina Armocida y Florencia Losada, de Tomás de Rocamora.

El staff técnico estará conformado por Paula Budini como entrenadora, con Nicolás Marquez y Carolina Schiavone como asistentes y Estefanía Acevedo a cargo de la preparación física. Por su parte, Cristian Santander será el coordinador.

Las jugadoras citadas al Cenard

Juana Alliot| República del Oeste

Local Álvarez Betancour | Centro Galicia

Taina Armocida | Tomás de Rocamora

Alma Barbero| Social y Deportivo Brinkmann

Valentina Castillo | Náutico Sportivo Avellaneda

Ahitana Clemente | Instituto

Lupe Dinsmann Vinciguerra | Talleres R.P.B

Lara Duflos | Ben Hur de Rosario

Julieta Escobar | Náutico Sportivo Avellaneda

Pilar García Maroa | Estudiantes Olavarría

Víctoria Gímenez | Atlético Paracao

Emilia Guerra, | Ferro Carril Oeste

Florencia Losada | Tomás de Rocamora

Nazarena Lerche | Unión Florida

Melina Milardovich | Centenario de Venado Tuerto

Lara Molina Díaz | Obras Sanitarias

Jelena Monjelardi | El Talar

Juana Montivero | Bahiense del Norte

Guadalupe Navarro | Atlético Paraco

Guadalupe Osorio | Lanús

Zoe Pacheco | Vélez Sarsfield