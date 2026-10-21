Sin cambios en el Banco Nación y el dólar blue. El MEP y el CCL avanzaron, mientras las acciones repuntaron y el riesgo país cedió a 661 puntos.

Dólar: el mayorista subió a 1.527 pesos y los financieros avanzaron; el riesgo país bajó.

El mercado cambiario argentino cerró este miércoles 21 con movimientos moderados en las principales cotizaciones del dólar. Mientras el billete oficial del Banco Nación y el dólar blue se mantuvieron sin cambios, el tipo de cambio mayorista registró una nueva suba y los dólares financieros finalizaron en terreno positivo.

La jornada también estuvo marcada por una recuperación de las acciones argentinas en Wall Street y una disminución del riesgo país, que logró alejarse de los máximos alcanzados durante la rueda anterior.

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Los inversores continuaron atentos a la acumulación de reservas del Banco Central, las necesidades de financiamiento del Tesoro y el comportamiento de los mercados internacionales.

Cómo cerraron las principales cotizaciones

El dólar oficial finalizó este miércoles a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación, sin modificaciones respecto del martes. De esta manera, la cotización minorista se mantuvo en uno de sus niveles más elevados de octubre.

En el mercado informal, el dólar blue también permaneció estable, con un precio de $1.550 para la compra y $1.570 para la venta. La diferencia entre esta última cotización y el dólar oficial minorista fue de $25, equivalente aproximadamente al 1,6%.

Por su parte, el dólar mayorista cerró a $1.527, con un incremento de $2 (+0,13%) respecto de los $1.525 registrados el martes.

En el segmento financiero, el dólar MEP avanzó $3,57 (+0,23%) y terminó en $1.547,74. El contado con liquidación (CCL) aumentó $4,94 (+0,30%) y alcanzó los $1.633,38.

Los valores corresponden a las referencias de cierre publicadas por Ámbito para ambas jornadas. Las cotizaciones financieras pueden presentar diferencias según el bono o instrumento utilizado y el horario de negociación.

El mayorista mantuvo su tendencia alcista

El comportamiento del dólar mayorista volvió a concentrar parte de la atención del mercado, luego de las subas registradas durante las primeras jornadas de la semana.

Aunque el incremento de este miércoles fue moderado, la cotización se sostuvo cerca de sus máximos nominales. La evolución refleja un equilibrio entre la demanda privada de divisas y la oferta que ingresa al mercado cambiario.

El tipo de cambio continúa dentro del esquema de bandas establecido por el Banco Central y mantiene una distancia considerable respecto del límite superior.

En paralelo, los dólares financieros mostraron incrementos más pronunciados que el oficial minorista. El CCL conservó una diferencia cercana al 7% respecto del mayorista, mientras que la brecha del MEP se mantuvo mucho más reducida.

La demanda de cobertura cambiaria, las expectativas sobre las tasas de interés y los movimientos de los activos financieros son algunos de los factores que influyen en estas cotizaciones.

El riesgo país bajó y las acciones recuperaron terreno

En el mercado de capitales, la jornada presentó un panorama favorable para buena parte de las acciones argentinas.

El riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan, descendió hasta los 661 puntos básicos, con una baja del 1,6%. De esta manera, acumuló su segunda jornada consecutiva de retroceso, después de haber alcanzado el martes un máximo intradiario de 710 unidades.

Los bonos soberanos en dólares finalizaron con resultados mixtos. Los títulos bajo legislación argentina registraron algunas mejoras, mientras que los Globales presentaron retrocesos moderados.

En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval avanzó 1,6%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraron mayoría de resultados positivos.

Entre los papeles destacados estuvieron Telecom Argentina, con una suba del 4,6%; Globant, con un avance del 4,4%; y Grupo Financiero Galicia, que ganó 3,8%.

La recuperación estuvo vinculada, en parte, con un escenario internacional más favorable para los activos de riesgo. Sin embargo, los analistas mantienen la atención sobre las tasas de interés estadounidenses y las necesidades financieras de la Argentina.

Reservas del Banco Central y contexto económico

La acumulación de reservas continúa siendo una de las principales variables observadas por los operadores financieros.

Según los últimos datos confirmados correspondientes al martes 20 de octubre, el Banco Central compró 103 millones de dólares, lo que permitió elevar a 1.103 millones el saldo positivo acumulado durante el mes.

Las reservas internacionales brutas aumentaron 49 millones de dólares y finalizaron esa jornada en 50.201 millones.

Estas cifras corresponden al martes y no deben confundirse con el resultado de las operaciones de este miércoles, cuyo balance definitivo todavía no estaba incorporado a las fuentes verificadas al momento de elaborar esta crónica.

En el plano económico, los inversores también analizaron los últimos indicadores de actividad. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a agosto registró una mejora desestacionalizada del 0,1% respecto de julio, aunque mostró una contracción interanual del 1,7%.

El dato reflejó una recuperación mensual limitada, en un escenario donde persisten diferencias importantes entre los distintos sectores productivos.

De cara a las próximas jornadas, el mercado seguirá de cerca la evolución de las reservas, la oferta de divisas de los exportadores, los movimientos de las tasas de interés y el comportamiento de los bonos argentinos.

El cierre del miércoles dejó un escenario de relativa estabilidad en el dólar minorista, nuevas subas en las cotizaciones financieras y una recuperación de las acciones, aunque todavía persisten factores de incertidumbre vinculados con el financiamiento y las condiciones internacionales.

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA)