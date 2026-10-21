Frigerio encabezó un encuentro en Paraná con estudiantes secundarios. Destacó la prevención, la contención y el acompañamiento profesional.

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , participó este miércoles en Paraná de la jornada “La Juventud Toma la Palabra: un espacio para hablar, crear y cuidarnos”, una propuesta destinada a estudiantes secundarios y al público en general para promover el cuidado de la salud mental, fortalecer los vínculos comunitarios y generar espacios de escucha y participación.

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, en el marco de las iniciativas organizadas por el Día Mundial de la Salud Mental. Reunió a organismos provinciales, profesionales, instituciones y jóvenes que participaron de talleres, actividades culturales y espacios de intercambio.

La propuesta estuvo orientada a visibilizar la importancia del bienestar emocional y promover herramientas de prevención y acompañamiento, con especial atención a las problemáticas que atraviesan las nuevas generaciones.

Frigerio destacó la necesidad de brindar contención

Durante el encuentro, el mandatario provincial remarcó la importancia de que los adolescentes conozcan los espacios disponibles para recibir orientación y asistencia ante situaciones vinculadas con su salud mental.

“Es muy importante para nosotros mostrarles a los jóvenes, sobre todo, pero también a todos los que tienen problemas vinculados con la salud mental, que hay lugares de contención, hay lugares de escucha y profesionales que saben cómo dar respuestas”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el Estado tiene una responsabilidad central en el abordaje de estas situaciones y destacó las acciones impulsadas desde distintas áreas de su administración.

“Desde el Estado tenemos una enorme responsabilidad en todos los niveles frente a este flagelo de estos tiempos, y lo estamos atendiendo, probablemente como nunca antes, con respuestas en el camino correcto”, afirmó.

Frigerio también hizo hincapié en la necesidad de escuchar las experiencias de los adolescentes antes de formular diagnósticos o proponer soluciones. “En esta problemática es mucho mejor escuchar que a veces hablar sobre todo sin fundamentos”, señaló.

El papel de las familias y las instituciones

El gobernador consideró fundamental la participación de organizaciones sociales, profesionales y municipios para construir una red de acompañamiento que permita abordar las distintas problemáticas de manera integral.

“La sociedad civil en esto es fundamental. Hay muchas instituciones, profesionales, fundaciones, ONG que tienen mucho para aportar, y lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar de manera coordinada, incluso con los municipios”, manifestó.

Asimismo, reconoció el trabajo de los equipos especializados que desarrollan actividades de prevención y asistencia en diferentes localidades de Entre Ríos.

Otro de los aspectos abordados fue el papel de las familias frente a las situaciones que afectan el bienestar emocional de niños y adolescentes, especialmente aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías.

“Creo que todos los padres necesitamos también un poco más de información y de saber qué decir y qué hacer frente a determinados problemas que en nuestra época de jóvenes no existían, como el impacto de las redes sociales”, reflexionó.

La salud mental como prioridad provincial

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, destacó que el abordaje de la salud mental constituye uno de los ejes prioritarios de la política sanitaria provincial.

“Pusimos como prioridad un eje en salud que es la salud mental, por lo que implica esto hoy en día a nivel mundial y particularmente también en la provincia”, sostuvo.

El funcionario valoró la participación de los estudiantes y el trabajo conjunto de diferentes organismos públicos para acercar información y herramientas a la comunidad.

También resaltó la importancia de los talleres participativos como espacios que permiten conocer las inquietudes de los jóvenes y fortalecer la capacidad de escucha de los equipos institucionales.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, señaló que el gobierno provincial busca instalar el debate sobre la salud mental en toda la provincia y superar los prejuicios que todavía existen alrededor de estas problemáticas.

“En esta temática creo que tenemos que derrumbar mitos que están muy arraigados en la sociedad; desde la provincia de Entre Ríos se ha decidido hablar del tema y hacer de esto una política de Estado encomendada por el gobernador”, afirmó.

Talleres, muestras culturales y una radio abierta

Durante la jornada se instalaron stands informativos y se desarrollaron actividades culturales y dinámicas participativas a cargo de organismos y equipos especializados.

Entre las instituciones participantes estuvieron la Dirección General de Salud Mental, el Senado de Entre Ríos, el Complejo Integral de Salud Comunitaria, los centros de Salud Mental de las Juventudes, de Salud Mercedes de Giusto y Huella, el Consejo General de Educación (CGE), el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).

La Cámara de Diputados organizó una radio abierta en la que se compartieron testimonios, experiencias y reflexiones sobre las actividades desarrolladas durante el encuentro.

También participaron los programas provinciales de Abordaje de Problemáticas de Consumo, de Violencia Social y de Prevención del Suicidio, dependientes del Ministerio de Salud.

Trabajo conjunto para fortalecer la prevención

La actividad fue organizada mediante la articulación de los ministerios de Salud y Desarrollo Humano, el CGE, el Copnaf, el Iprodi, las cámaras legislativas y la Dirección de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana.

Desde el gobierno provincial señalaron que estas iniciativas buscan consolidar una perspectiva integral de la salud mental, mediante acciones de prevención, escucha y acompañamiento en distintos ámbitos de la vida social.

El objetivo es fortalecer los vínculos entre los jóvenes, las familias, las instituciones educativas y los equipos de salud, además de facilitar el acceso a información y espacios de atención.

La jornada permitió reunir distintas experiencias y propuestas destinadas a promover el bienestar emocional y fomentar la participación de los adolescentes en la construcción de políticas de cuidado y acompañamiento comunitario.