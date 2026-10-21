Uno Entre Rios | Ovación | Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera

El número 21 del ranking mundial superó a Martin Damm Jr. por 6-4 y 7-6 (4). En tanto, Mariano Navone perdió en este mismo certamen.

21 de octubre 2026 · 16:48hs
Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera.

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera.

Francisco Cerúndolo inició su participación en el ATP 250 de Bruselas con una victoria ante el estadounidense Martin Damm Jr. El 21° del ranking mundial se impuso por 6-4 y 7-6 (4) en una hora y 36 minutos y avanzó a los octavos de final del torneo que se juega sobre cancha dura y bajo techo.

La jornada del miércoles en la capital de Bélgica también dejó como saldo negativo la derrota de Mariano Navone (45.°) ante el neerlandés Tallon Griekspoor (60.°), que se impuso por 7-6 (4) y 7-5. Además, hubo dos caídas argentinas en el ATP 250 de Almaty, en Kazajistán. Tomás Etcheverry (29.º) perdió con el italiano Mattia Bellucci (68.º) por 7-6 (5), 2-6 y 6-4, mientras que Facundo Díaz Acosta (71.º) tropezó ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (128.º) por 6-2 y 6-4.

Francisco Cerúndolo cumplió con los pronósticos

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera.

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera.

El tenista nacional mejor ubicado en el ranking ATP validó su condición de favorito ante Damm Jr., quien ocupa el puesto 107 del escalafón masculino y había conseguido su lugar en los octavos de final tras vencer al alemán Yannick Hanfmann (59.º) por 7-5 y 6-3.

Cerúndolo había accedido directamente a la segunda ronda gracias a su condición de tercer preclasificado. En su primer compromiso en Bruselas, necesitó resolver dos sets parejos para quedarse con el triunfo y continuar en carrera.

El argentino se llevó el primer parcial por 6-4 tras capitalizar el quiebre que consiguió en el primer juego y revertir cinco break points en contra en el siguiente game. En el segundo, volvió a quebrar de entrada, aunque Damm se repuso y llevó la definición al tie break. Allí consiguió la diferencia necesaria para cerrar el partido.

La victoria le permite a Cerúndolo seguir sumando partidos en la gira europea de canchas rápidas bajo techo, en el tramo final de la temporada. Fran, que sumó 12 aces este martes, llegó a Bélgica para iniciar el último tramo de un recorrido en el que consiguió dos títulos ATP en 2026: el Argentina Open y Queen’s, uno de los torneos sobre césped más importantes del mundo. En sus últimas presentaciones, había alcanzado los cuartos de final en Beijing y los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai.

El próximo rival del tenista de 28 años saldrá del cruce entre el británico Jacob Fearnley (87.°) y el francés Clement Chidekh (152.°).

En el turno siguiente, Mariano Navone quedó eliminado en octavos. El bonaerense, que había debutado con una victoria en sets corridos ante Juan Manuel Cerúndolo (53.°), cayó en un partido parejo, en el que ambos sets se resolvieron por detalles. Griekspoor fue más certero en los momentos clave y se llevó la clasificación.

Francisco Cerúndolo ATP Bruselas Argentino
Noticias relacionadas
El TAS falló a favor de Estudiantes (LP) y Marcos Rojo podrá jugar contra Flamengo.

El TAS falló a favor de Estudiantes (LP) y Marcos Rojo podrá jugar contra Flamengo

Show de Nico Paz en la goleada del Como sobre el Manchester United

Show de Nico Paz en la goleada del Como sobre el Manchester United

Los suplentes de River y Ferro empataron en un amistoso

Los suplentes de River y Ferro empataron en un amistoso

liga argentina: la union aporto la primer alegria para entre rios

Liga Argentina: La Unión aportó la primer alegría para Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera

Ultimo Momento
Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera

Malvinas: familiares de soldados caídos explicaron por qué retiraron placas del cementerio de Darwin

Malvinas: familiares de soldados caídos explicaron por qué retiraron placas del cementerio de Darwin

María Becerra cerrará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires

María Becerra cerrará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires

Policiales
Condenaron por narcotráfico a un empresario de Entre Ríos: le dieron más de seis años de cárcel

Condenaron por narcotráfico a un empresario de Entre Ríos: le dieron más de seis años de cárcel

Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Paraná: realizan tareas de limpieza y mantenimiento en el centro de distribución Parque del Lago

Paraná: realizan tareas de limpieza y mantenimiento en el centro de distribución Parque del Lago

Paraná se convertirá en el epicentro del enoturismo y la gastronomía regional

Paraná se convertirá en el epicentro del enoturismo y la gastronomía regional

De Entre Ríos al mundo: el auge de la carinata para biocombustibles aeronáuticos

De Entre Ríos al mundo: el auge de la carinata para biocombustibles aeronáuticos

OCA: trabajadores acataron conciliación obligatoria

OCA: trabajadores acataron conciliación obligatoria

Dejanos tu comentario