El Tribunal de Arbitraje Deportivo dio el visto bueno ante la apelación del Pincha y el zaguero podrá disputar la semifinal ante el Mengao.

En la mañana de este miércoles, a poco más de 24 horas para la visita de Estudiantes a Flamengo en el Maracaná por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, el Pincha recibió una buena noticia: el TAS falló a su favor y Marcos Rojo quedó habilitado para disputar el certamen continental.

La novela parece haber llegado a su fin. El elenco platense fue en busca del defensor de Racing ante la suspensión de su zaga central para la ida ante el Mengao y, tras una larga negociación, concluyó de manera positiva y el futbolista rescindió con La Academia para firmar en el club que lo vio nacer.

En ese momento, inició otra complicación: la habilitación de la Asociación del Fútbol Argentino. Con el mercado de pases cerrado, Estudiantes recurrió a la lesión de Gabriel Neves para poder inscribir al exfutbolista de Boca y la Selección Argentina, que se reunió personalmente con Claudio Tapia para intentar destrabar su situación.

Con el visto bueno de la AFA, ahora llegó el turno de incluirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Sin embargo, ahí llegó lo que parecía ser la sentencia final. Conmebol le bajó el pulgar y quedó afuera de los convocados para el compromiso en UNO, por lo que Ramiro Funes Mori fue titular.

El Pincha se jugó la última bala en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y esperaba una resolución favorable, que llegó en el momento justo y Marcos Rojo quedó a disposición de Alexander Medina para afrontar el duelo en el Maracaná. Ya con su debut ante San Lorenzo superado, ahora la duda pasa por si será titular u ocupará un lugar en el banco de suplentes.

El TAS falló a favor de Estudiantes (LP) y Marcos Rojo podrá jugar contra Flamengo

El Club Estudiantes de La Plata informa que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió favorablemente la medida cautelar solicitada por nuestra institución, disponiendo la admisión de Marcos Rojo en la Lista de Buena Fe de la CONMEBOL Libertadores 2026.De esta manera, el futbolista se encuentra disponible para el encuentro de mañana ante Flamengo, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la competición. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 21, 2026

"El Club Estudiantes de La Plata informa que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió favorablemente la medida cautelar solicitada por nuestra institución, disponiendo la admisión de Marcos Rojo en la Lista de Buena Fe de la CONMEBOL Libertadores 2026", informó el club a través de las redes sociales. "De esta manera, el futbolista se encuentra disponible para el encuentro de mañana ante Flamengo, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la competición", concluyó.