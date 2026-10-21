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Scaloni acordó su continuidad como entrenador de la Selección Argentina

El técnico campeón del mundo Lionel Scaloni renovará su vínculo con la AFA más allá de diciembre. Una buena noticia.

21 de octubre 2026 · 19:14hs
Lionel Scaloni seguirá en la Selección Argentina.

Lionel Scaloni seguirá en la Selección Argentina.

Lionel Scaloni llegó a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para continuar siendo el director técnico de la Selección argentina después de diciembre. El entrenador acordó firmar un vínculo por dos años con renovación automática, hasta el 2030, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Después de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su continuidad y tras reunirse con Tapia en medio de la fecha FIFA, el hombre de Pujato dio el sí para estar al frente del combinado nacional durante, al menos, diez años consecutivos (asumió en 2018).

Sigue Scaloni

La proyección es que Scaloni continúe siendo el DT hasta el Mundial de 2030, cuyo partido inaugural se jugará en Argentina. Sin embargo, el contrato irá hasta 2028 y contará con una renovación automática siempre que las partes estén de acuerdo.

Scaloni comenzó a negociar con Tapia para renovar su vínculo en la selección argentina

Las negociaciones llegaron a buen puerto después de que se limaran detalles del contrato, especialmente los vinculados a lo económico. Hasta el momento, el único comunicado oficial de AFA respecto al tema es el que se publicó cuando Scaloni y Tapia comenzaron a conversar.

En los próximos días podría haber un anuncio oficial por parte de la máxima autoridad del fútbol argentino. Otra posibilidad es que se anuncie en la fecha FIFA comprendida entre el 9 y el 17 de noviembre, ya que el técnico estará en el país.

La gira de Argentina para cerrar el año

La Selección argentina despedirá el año en la próxima fecha FIFA de noviembre, ya con rivales y sedes confirmadas. Serán dos amistosos en los que Scaloni seguirá probando futbolistas en pos del recambio para el próximo mundial.

El primer partido será el viernes 13 ante Uruguay en la "Bombonera", con horario a definir. En tanto, el 17 se medirá con Costa Rica en el "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

Scaloni no podrá contar con Leandro Paredes y Nahuel Molina, sancionados por la FIFA por los incidentes tras la final del Mundial 2026. El mediocampista de Boca fue castigado con diez fechas, de las cuales aún le quedan siete.

En tanto, el lateral derecho de la Roma recibió siete fechas de suspensión y aún debe cumplir cuatro de ellas. Por último, la incógnita pasa por Lautaro Martínez, delantero del Inter que sufrió un desgarro y, hasta el momento, sería baja.

Scaloni Selección Argentina AFA Fútbol
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