Condenaron por narcotráfico a un empresario de Entre Ríos: le dieron más de seis años de cárcel

La Justicia Federal de Paraná condenó al empresario José Machado a prisión efectiva por liderar y financiar una organización dedicada al tráfico de cocaína.

La Justicia Federal de Paraná condenó al empresario José Machado a prisión efectiva por liderar y financiar una organización dedicada al tráfico de cocaína.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná condenó al empresario maderero José Luis Machado a la pena de 6 años y 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por liderar y financiar una organización dedicada al tráfico de cocaína en Concordia y la región de Salto Grande.

De acuerdo a lo que se pudo saber, el lunes 19 de octubre se realizó el adelanto del veredicto contra Machado, quien estaba acusado de liderar y financiar la organización dedicada al narcotráfico. El Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 7 años de prisión, mientras que su defensa, integrada por los abogados Brenda Vittori y Pablo Moyano Ilundain, había pedido la nulidad de las actuaciones y la absolución de su defendido.

El tribunal integrado por los jueces Noemí Berro, Emilce Rojas y Sebastián Gallino, realizará la lectura de los fundamentos de la sentencia el próximo lunes 26 de octubre.

Detenido en 2024 y condenado en 2026

Vale recordar que Machado había sido detenido en 2024, como resultado de una investigación llevada adelante por la División Drogas Peligrosas de Federación, a cargo del comisario Néstor Garzón. La pesquisa derivó en una serie de allanamientos realizados en Federación, Concordia, Chajarí y San Jaime de la Frontera, que permitieron desarticular la organización a fines de octubre de ese año.

Según la acusación, Machado, propietario de aserraderos y de una fábrica de pallets, adquiría estupefacientes a proveedores vinculados a Ciudad del Este y coordinaba la distribución de la droga en la región a través de terceros, consignó Concordia Policiales.

En la misma causa, Brian Sosa fue condenado a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, al ser encontrado culpable por su participación secundaria en el comercio de estupefacientes. En tanto, Machado fue condenado por comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.