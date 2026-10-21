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Jorge Soto no pudo completar la travesía de unir la provincia en bicicleta

El experimentado ciclista crespense Jorge Soto lamentablemente en la tarde de este miércoles tuvo que poner fin a su travesía ya que sufrió una caída.

21 de octubre 2026 · 19:03hs
Jorge Soto no pudo completar la travesía de unir la provincia en bicicleta.

Jorge Soto no pudo completar la travesía de unir la provincia en bicicleta.
Jorge Soto debió abandonar la travesía de ciclismo por un fuerte golpe.

Jorge Soto debió abandonar la travesía de ciclismo por un fuerte golpe.

El experimentado ciclista crespense Jorge Soto (66 años y con más de 50 de trayectoria en esta disciplina), lamentablemente en la tarde de este miércoles tuvo que poner fin a su travesía, a través de la cual proyectaba recorrer nuevamente los 17 departamentos entrerrianos.

Mientras hacía el trayecto Rosario del Tala-Gualeguay, sufrió una caída, a la altura de Mansilla, sin que haya otros vehículos involucrados.

La palabra de Jorge Soto

“Cuando intentaba parar en una garita, no advertí un borde de hormigón. Me caí y tuve un fuerte golpe en la pierna derecha. Por supuesto que no me iba a entregar, logré subirme la bicicleta, hice en esas condiciones 25 km más, llegué a Galarza, pero pedaleando en una sola pierna. Pero así, lamentablemente no puedo seguir", comentó en diálogo con El Observador.

"Durante todo el viaje, desde mi salida en Crespo y pasando por varias ciudades, no tuve contratiempos, ni peligro con otros vehículos, venía siendo un viaje tranquilo. Estoy triste por no poder cumplir con este desafío, pero muy agradecido por todas las muestras de cariño, afecto, amistad y compañerismo que recibí”, agregó.

"Estoy muy triste, pero muy agradecido", indicó Soto, quien el año pasado tampoco pudo completar el desafío por otra caída.

El ciclista se encontraba en Galarza, adonde había llegado con la asistencia de su esposa Alicia, quien fue a buscarlo. Antes de regresar a Crespo, tenía previsto concurrir al hospital para conocer el alcance de la lesión, ya que no podía apoyar la pierna afectada.

Soto inició el lunes la travesía, realizando la primera etapa que comenzó desde la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de Crespo, algunos tramos por tierra, pasando por Camps, Ramírez, Aranguren, Victoria y Nogoyá.

Jorge Soto Ciclista travesía
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