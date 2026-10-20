En el marco de los operativos de seguridad y prevención matutinos, personal de la Comisaría Tercera de Paraná acudió a una panadería situada en la intersección de las calles Garrigó y Albariño de Paraná tras reportarse un ilícito.
Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos
Un hombre simuló ser cliente, amenazó a la comerciante y huyó. Ocurrió en Paraná. Efectivos policiales lograron secuestrar una réplica de arma de fuego
Según se informó, un hombre ingresó al establecimiento fingiendo ser un cliente. Sin embargo, al momento de pagar, amenazó a la propietaria con un arma y sustrajo dinero en efectivo, una mochila y otros efectos personales para posteriormente darse a la fuga.
Investigación y secuestro de elementos
Posteriormente, las tareas investigativas (que incluyeron la toma de entrevistas y la revisión de las cámaras de seguridad) permitieron a los agentes identificar al presunto responsable del hecho.
Durante los procedimientos realizados, el personal policial logró localizar y recuperar varios de los objetos robados. Asimismo, se secuestraron prendas de vestir de interés para la investigación y una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada durante el asalto. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro formal de todos los elementos y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.