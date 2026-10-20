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Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Un hombre simuló ser cliente, amenazó a la comerciante y huyó. Ocurrió en Paraná. Efectivos policiales lograron secuestrar una réplica de arma de fuego

20 de octubre 2026 · 13:31hs
Un hombre simuló ser cliente

Un hombre simuló ser cliente, amenazó a la comerciante y huyó. Ocurrió en Paraná. Efectivos policiales lograron secuestrar una réplica de arma de fuego
Un hombre simuló ser cliente

Un hombre simuló ser cliente, amenazó a la comerciante y huyó. Ocurrió en Paraná. Efectivos policiales lograron secuestrar una réplica de arma de fuego
Un hombre simuló ser cliente

Un hombre simuló ser cliente, amenazó a la comerciante y huyó. Ocurrió en Paraná. Efectivos policiales lograron secuestrar una réplica de arma de fuego

En el marco de los operativos de seguridad y prevención matutinos, personal de la Comisaría Tercera de Paraná acudió a una panadería situada en la intersección de las calles Garrigó y Albariño de Paraná tras reportarse un ilícito.

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Según se informó, un hombre ingresó al establecimiento fingiendo ser un cliente. Sin embargo, al momento de pagar, amenazó a la propietaria con un arma y sustrajo dinero en efectivo, una mochila y otros efectos personales para posteriormente darse a la fuga.

Investigación y secuestro de elementos

Posteriormente, las tareas investigativas (que incluyeron la toma de entrevistas y la revisión de las cámaras de seguridad) permitieron a los agentes identificar al presunto responsable del hecho.

Durante los procedimientos realizados, el personal policial logró localizar y recuperar varios de los objetos robados. Asimismo, se secuestraron prendas de vestir de interés para la investigación y una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada durante el asalto. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro formal de todos los elementos y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Paraná Policía Robo
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