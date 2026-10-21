La Filarmónica de Berlín transmitirá gratis su último concierto en el Teatro Colón La presentación será este viernes 23 de octubre, a las 20, y podrá verse en vivo a través de la página web oficial del teatro 21 de octubre 2026 · 19:28hs

La Berliner Philharmoniker transmitirá en vivo y de manera gratuita su último concierto en el Teatro Colón, previsto para este viernes 23 de octubre a las 20. La iniciativa permitirá que el público de todo el país disfrute de una de las orquestas más prestigiosas del mundo, que vuelve a Buenos Aires después de 26 años. La transmisión estará disponible a través del sitio web oficial del teatro.

Filarmónica de Berlín Bajo la dirección del maestro Kirill Petrenko, el programa incluirá dos grandes obras del repertorio sinfónico. En la primera parte, el pianista islandés Víkingur Ólafsson, quien debutará en Argentina, interpretará el Concierto para piano y orquesta n.º 1 en re menor, de Johannes Brahms. El músico reemplaza a Daniil Trifonov, quien debió cancelar su participación por una lesión.

La segunda parte estará dedicada a Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, poema sinfónico inspirado en la obra filosófica de Friedrich Nietzsche. Su célebre introducción alcanzó reconocimiento mundial, entre otros motivos, por su asociación con la película 2001: Odisea del espacio, de Stanley Kubrick. LEER MÁS: Kevin Johansen y Liniers llegan al Teatro 3 de Febrero de Paraná