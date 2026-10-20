Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Un automóvil que circulaba por la Autovía 14 desde Corrientes a Buenos Aires se incendió en plena marcha. Las pérdidas fueron totales, se informó.

Un automóvil se incendió en las últimas horas de este lunes, sobre la Autovía 14 “José Gervasio Artigas”, a la altura del kilómetro 324 y medio. El vehículo era conducido por un hombre de 45 años, domiciliado en San Vicente, provincia de Buenos Aires.

Incendio de automóvil en Autovía 14.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, se trataba de un vehículo marca Volkswagen modelo Surán, blanco. Su conductor manifestó que había partido desde la localidad Curuzú Cuatiá, provincia Corrientes; con destino a la provincia de Buenos Aires, cuando se produjo el incidente.

En ese contexto, el hombre presumió que el incendio podría haberse originado a raíz de un desperfecto mecánico. Tras constatarse el incendio del vehículo, intervino una dotación de Bomberos Voluntarios de Chajarí para trabajar en el lugar.

Por el momento, la información disponible no precisa si hubo personas lesionadas ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro.