Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

La apertura y entrega de distinciones se realizará este viernes 23 de octubre en el Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita a la comunidad a participar de la inauguración de la muestra y la entrega de distinciones del 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026. El encuentro tendrá lugar este viernes 23 de octubre, a las 19, en el Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain, ubicado en Urquiza 1239, Paraná. La entrada será libre y gratuita.

El certamen estuvo destinado a artesanas y artesanos de toda la provincia, con el propósito de reconocer piezas de autoría propia, realizadas total o parcialmente a mano. La iniciativa busca poner en valor el oficio, la creatividad y la identidad cultural presentes en las producciones artesanales entrerrianas, así como su aporte al patrimonio cultural de la región.

El primer Premio Adquisición fue para Sonia Lacoste, de Villa Elisa, por su obra Manta de lana. El segundo reconocimiento correspondió a Alejandra Franco, de Concordia, por Tardecita, mientras que el tercer Premio Adquisición fue otorgado a Alejandro Banchero, de Paraná, por Naldo. Además, Uriel Franco, de Concordia, recibió el Premio Carlos Asiain Incentivo al Artesano Joven, entregado por la Asociación Amigos Museo y Mercado de Artesanías, por su pieza Vero a la vera del Río.

El jurado también otorgó cuatro menciones: la primera fue para Patricia Bonín, de Villa Domínguez, por Vestida de tierra; la segunda, para Adriana Beltzer, de Paraná, por Netela Danan uá nderé; la tercera, para Efraín Demestri, de Paraná, por Pieza que se parece al dueño; y la cuarta, para Natalia Lucioni, de Colón, por Jaguar de humo y fuego. La evaluación estuvo a cargo de Derlin Chávez, Luisa Serrano y Gonzalo Suárez López.

La muestra permitirá al público acercarse a la diversidad de técnicas, materiales y miradas que caracterizan a la artesanía entrerriana, además de conocer las obras distinguidas en esta edición. La propuesta constituye una oportunidad para reconocer el trabajo de quienes mantienen vivos los saberes del oficio y los recrean a través de piezas únicas que expresan la identidad cultural de la provincia.