Mariano Werner: "No tenemos margen de error para nada"

Mariano Werner palpitó la fecha de Rosario para el Turismo Carretera este fin de semana. “Soy optimista y creo que nos vamos a recuperar”, dijo.

Este fin de semana el Turismo Carretera llega al Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario por lo que será la tercera edición de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Será la segunda visita de la máxima al trazado rosarino de 4.000 metros, tras la quinta fecha en 2019, que ganó Matías Rossi. Mariano Werner comenzó la definición de la Copa de Oro de la mejor manera. De San Luis se fue con la victoria y con la punta del campeonato. Eso motivó mucho al equipo del entrerriano que llegó a San Nicolás con toda la potencia. Lamentablemente, en la segunda fecha, el resultado no salió como esperaba y del circuito nicoleño se fue con las manos vacías.

Al realizar una evaluación de los dos primeros capítulos, Mariano señaló: “Tuvimos un buen arranque en San Luis, donde ganamos, pero lamentablemente tuvimos el traspié que no teníamos que tener en la carrera de San Nicolás con la rotura del diferencial. Soy optimista y creo que nos vamos a recuperar. Vendrán circuitos donde la puesta a punto del auto será clave y debemos estar atentos a eso".

Para Mariano será sumamente importante no parar en ninguna de las finales para llegar con firmes chances a la última carrera. “A partir de ahora tenemos que pensar en estar competitivos en las tres fechas que restan. No tenemos margen de error para nada. En esta instancia no lo deberíamos tener jamás, pero nosotros la tuvimos".

Mariano Werner y el funcionamiento del Ford

En cuanto a cómo nota su Ford para encarar lo que queda, Werner comentó: “El auto funcionaba bien en la última y me dejó buenas sensaciones. En la final estuve en un pelotón bueno, esperando para atacar, pero se rompió”.

Para el entrerriano hay protagonistas que ya están mostrando el potencial de cara al campeonato. “Santero viene muy bien, hizo podio, y el inconveniente de San Nicolás le terminó saliendo bien porque sumó, pero no cargó kilos. También se prendió Torino, Otto Fritzler está firme, y nosotros tenemos que trabajar para estar a esa altura".

El próximo fin de semana el TC disputará la tercera fecha de la Copa en el autódromo de Rosario y para el de Paraná todo se definirá el sábado. “Es una carrera que dependerá mucho de la clasificación y hay que apostar todo en ella”, expresó.

Así está el campeonato de Turismo Carretera

Facundo Chapur arriba como el líder de la Copa con 82,5 puntos, perseguido por Julián Santero (81 y virtualmente clasificado como tres de último minuto) y Otto Fritzler con 78 unidades. La última fecha del TC, en San Nicolás, se fue en manos de Ignacio Faín, que al podio lo acompañaron Chapur y Santero.

Serán 51 los pilotos inscriptos para este fin de semana. La única novedad de la fecha es que Santiago Álvarez cambia de equipo: deja la estructura de Uranga Racing, para pasar al TCM Racing Team de Javier Ciabattari y Marcelo La Manna. El Camaro lo trasladó al taller preparado en Córdoba.