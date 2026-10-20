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Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

La Justicia Federal de Paraná dictó sentencia contra una pareja. Los peritajes telefónicos revelaron una red de distribución a domicilio.

20 de octubre 2026 · 13:23hs
Imagen ilustrativa.

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El Tribunal Oral Federal de Paraná impuso penas de prisión efectiva y multas millonarias a dos jóvenes tras acreditarse su responsabilidad en el transporte y comercialización de marihuana bajo la modalidad de delivery. La resolución del tribunal condenó a Vladimir Iván Centurión, de 21 años, a la pena de cuatro años de prisión y multa de $6.660.225 como autor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. En tanto, su pareja, Selena Abigail Godoy, de 20 años, fue condenada a tres años y dos meses de prisión domiciliaria y una multa de $4.440.150 como partícipe secundaria.

El fallo al que accedió UNO fue dictado el 19 de octubre en juicio abreviado por la vocal titular del tribunal, Noemí Marta Berros. En la audiencia intervinieron el auxiliar fiscal Dardo Daniel Barreto por el Ministerio Público Fiscal y el abogado Claudio Berón como defensor particular de los imputados.

La magistrada Noemí Berros calificó los hechos como tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. Vladimir Iván Centurión fue considerado autor penalmente responsable y cumplirá cuatro años de prisión en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, con la multa fijada en $6.660.225.

Por su parte, Selena Abigail Godoy fue declarada partícipe secundaria. Recibió una condena de tres años y dos meses de prisión con multa de $4.440.150) manteniéndose su régimen de prisión domiciliaria.

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Persecución nocturna y secuestro del "ladrillo" de marihuana

Los hechos investigados ocurrieron la noche del 3 de octubre de 2025, a las 20:40 horas aproximadamente, mientras personal de las Comisarías 9° y 13° realizaba patrullajes por calle Juan Báez, entre Avenida Ejército y Cortada 211, de Paraná. En esa arteria, dos agentes detectaron a Centurión y Godoy a bordo de una motocicleta Honda CG Titán azul (dominio 961-HEC), llevando la mujer una cartera negra.

Tras ignorar las órdenes policiales emitidas por altavoces y luces, la pareja intentó fugarse, lo que motivó la persecución del móvil policial hasta lograr detenerlos. Al descender en estado de alteración, Godoy arrojó la cartera al suelo. Al quedar abierta, los uniformados observaron un paquete tipo "ladrillo" envuelto en aluminio y film.

Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas confirmó que se trataba de marihuana. Posteriormente, la pericia química N° 7062 efectuada por la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional estableció un peso neto de 970 gramos de cannabis sativa, con una concentración de THC suficiente para extraer 12.124,6 dosis umbrales.

La maniobra "delivery": cadetería, WhatsApp y Mercado Pago

El aspecto central del caso quedó al descubierto tras el peritaje sobre el teléfono iPhone incautado a Centurión. El análisis confirmó que el joven se desempeñaba como cadete de una empresa de delivery y utilizaba su motocicleta y una mochila de la firma para trasladar la droga por Paraná simulando repartos.

Las conversaciones de WhatsApp mostraron ofrecimientos directos y explícitos de estupefacientes a clientes. En un chat del 1 de octubre de 2025 con un usuario registrado como "Brian", este comentó "Es rico el fasito", a lo que Centurión contestó: "Si amigo", "Re va", "Estoy por salir hacer envío, avisame y te llevo". En el mismo intercambio, aclaró las condiciones del reparto: "Los envíos gratis son para dentro de Paraná", rechazando llevar entregas sin costo hacia San Benito.

El informe policial detalló que Centurión evitaba circular con balanzas de precisión para el fraccionamiento, fundamentando en mensajes que la posesión de dicho instrumento lo podía comprometer legalmente. Asimismo, su billetera virtual de Mercado Pago reveló transferencias al presunto proveedor por diferentes sumas de dinero entre septiembre y octubre de 2025. La galería guardaba imágenes de cogollos, plantas de cannabis, billetes y la motocicleta utilizada.

pareja droga Delivery
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