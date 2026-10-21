Proponen crear un fondo de reparación y recuperación por inundaciones

En la costa del Uruguay, el diputado Enrique Cresto elevó el proyecto para comerciantes, emprendedores privados y clubes deportivos afectado por inundaciones.

Con la problemática de las inundaciones que afectan desde lo económico y se presentó un proyecto de ley para crear un fondo de reparación y recuperación destinado a comerciantes, emprendedores privados y clubes deportivos afectados por las inundaciones en las localidades ribereñas del río Uruguay, ubicadas aguas abajo de Salto Grande.

La iniciativa la propuso el diputado provincial Enrique Cresto y según indicaron que cuenta con el acompañamiento de diputados provinciales de distintos departamentos de Entre Ríos.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de los diputados provinciales Mariel Ávila y Liliana Salinas, de Concordia; Yari Seyler, de Concepción del Uruguay; Juan José Bahillo, Lorena Arrozogaray y Carlos Damasco, de Gualeguaychú; y Silvia “Nené” Moreno, de Feliciano.

La iniciativa busca dar una respuesta concreta a quienes, después de cada creciente, deben afrontar pérdidas de mercadería, daños en sus instalaciones, gastos de limpieza y reparaciones, muchas veces sin contar con los recursos necesarios para volver a funcionar.

La propuesta contempla aportes económicos no reintegrables para recuperar locales gastronómicos, turísticos y comerciales, reponer equipamiento y herramientas, afrontar costos fijos durante la interrupción de la actividad y preservar las fuentes de trabajo.

La asistencia a clubes por inundaciones

También establece una asistencia específica para los clubes deportivos y asociaciones civiles, que podrán recuperar canchas, vestuarios, sanitarios, guarderías náuticas, embarcaciones y otros elementos afectados por el agua, garantizando la continuidad de sus actividades deportivas y sociales.

El fondo se financiaría, entre otros recursos, con el 5% de los ingresos efectivamente percibidos por Cafesg en concepto de excedentes de Salto Grande. El mecanismo permitiría solicitar asistencia ante cada creciente que provoque daños comprobados.

La propuesta alcanza a localidades ribereñas de los departamentos Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

El objetivo es claro: que una inundación no signifique el cierre definitivo de un comercio ni que un club pierda la posibilidad de seguir ofreciendo deporte, contención y espacios de encuentro a niños, jóvenes y familias.