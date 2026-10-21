Uno Entre Rios | La Provincia | Inundaciones

Proponen crear un fondo de reparación y recuperación por inundaciones

En la costa del Uruguay, el diputado Enrique Cresto elevó el proyecto para comerciantes, emprendedores privados y clubes deportivos afectado por inundaciones.

21 de octubre 2026 · 17:58hs
El mecanismo permitiría solicitar asistencia ante cada creciente que provoque daños comprobados.

El mecanismo permitiría solicitar asistencia ante cada creciente que provoque daños comprobados.

Con la problemática de las inundaciones que afectan desde lo económico y se presentó un proyecto de ley para crear un fondo de reparación y recuperación destinado a comerciantes, emprendedores privados y clubes deportivos afectados por las inundaciones en las localidades ribereñas del río Uruguay, ubicadas aguas abajo de Salto Grande.

LEER MÁS: En Concordia buscan concientizar sobre el dengue en épocas de inundaciones

Las inundaciones una problemática para comerciantes.

Las inundaciones una problemática para comerciantes.

La iniciativa la propuso el diputado provincial Enrique Cresto y según indicaron que cuenta con el acompañamiento de diputados provinciales de distintos departamentos de Entre Ríos.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de los diputados provinciales Mariel Ávila y Liliana Salinas, de Concordia; Yari Seyler, de Concepción del Uruguay; Juan José Bahillo, Lorena Arrozogaray y Carlos Damasco, de Gualeguaychú; y Silvia “Nené” Moreno, de Feliciano.

La iniciativa busca dar una respuesta concreta a quienes, después de cada creciente, deben afrontar pérdidas de mercadería, daños en sus instalaciones, gastos de limpieza y reparaciones, muchas veces sin contar con los recursos necesarios para volver a funcionar.

La propuesta contempla aportes económicos no reintegrables para recuperar locales gastronómicos, turísticos y comerciales, reponer equipamiento y herramientas, afrontar costos fijos durante la interrupción de la actividad y preservar las fuentes de trabajo.

La asistencia a clubes por inundaciones

También establece una asistencia específica para los clubes deportivos y asociaciones civiles, que podrán recuperar canchas, vestuarios, sanitarios, guarderías náuticas, embarcaciones y otros elementos afectados por el agua, garantizando la continuidad de sus actividades deportivas y sociales.

El fondo se financiaría, entre otros recursos, con el 5% de los ingresos efectivamente percibidos por Cafesg en concepto de excedentes de Salto Grande. El mecanismo permitiría solicitar asistencia ante cada creciente que provoque daños comprobados.

La propuesta alcanza a localidades ribereñas de los departamentos Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

El objetivo es claro: que una inundación no signifique el cierre definitivo de un comercio ni que un club pierda la posibilidad de seguir ofreciendo deporte, contención y espacios de encuentro a niños, jóvenes y familias.

Inundaciones Enrique Cresto Río Uruguay
Noticias relacionadas
inauguraran la muestra del 4° premio provincial a la pieza unica artesanal 2026

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Paraná: realizan tareas de limpieza y mantenimiento en el centro de distribución Parque del Lago.

Paraná: realizan tareas de limpieza y mantenimiento en el centro de distribución Parque del Lago

parana se convertira en el epicentro del enoturismo y la gastronomia regional

Paraná se convertirá en el epicentro del enoturismo y la gastronomía regional

Durante el primer Simposio de Brassicas celebrado en Paraná, el gobierno de Entre Ríos y la firma Nufarm destacaron el potencial de la canola y la carinata

De Entre Ríos al mundo: el auge de la carinata para biocombustibles aeronáuticos

Ver comentarios

Lo último

Proponen crear un fondo de reparación y recuperación por inundaciones

Proponen crear un fondo de reparación y recuperación por inundaciones

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

Ultimo Momento
Proponen crear un fondo de reparación y recuperación por inundaciones

Proponen crear un fondo de reparación y recuperación por inundaciones

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera

Policiales
Condenaron por narcotráfico a un empresario de Entre Ríos: le dieron más de seis años de cárcel

Condenaron por narcotráfico a un empresario de Entre Ríos: le dieron más de seis años de cárcel

Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Proponen crear un fondo de reparación y recuperación por inundaciones

Proponen crear un fondo de reparación y recuperación por inundaciones

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Inaugurarán la muestra del 4° Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2026

Paraná: realizan tareas de limpieza y mantenimiento en el centro de distribución Parque del Lago

Paraná: realizan tareas de limpieza y mantenimiento en el centro de distribución Parque del Lago

Paraná se convertirá en el epicentro del enoturismo y la gastronomía regional

Paraná se convertirá en el epicentro del enoturismo y la gastronomía regional

Dejanos tu comentario