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El Museo Casa Natal de Fray Mocho celebró su aniversario

La jornada se realizó en el marco del aniversario del museo, y formó parte de “Librarte, leer es libertad”, la muestra anual de la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario

21 de octubre 2026 · 18:23hs
El Museo Casa Natal de Fray Mocho celebró su aniversario

El Museo Casa Natal de Fray Mocho celebró su aniversario

El Museo Casa Natal de Fray Mocho celebró este el lunes su aniversario que reunió diseño gráfico, lectura y patrimonio cultural, en el marco de la celebración de su aniversario. La actividad integró la propuesta “Librarte, leer es libertad”, muestra anual de la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario del Instituto Superior Juventud Unida D-259, orientada a compartir las producciones de los estudiantes y promover el intercambio entre la educación y la cultura.

El Museo Casa Natal de Fray Mocho abrió sus puertas al diseño y la creación estudiantil

Del encuentro participaron el director del Instituto, Maximiliano Benetti; la apoderada legal, Patricia Maradey; y el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, junto con estudiantes, docentes y las diseñadoras gráficas Noelia Cuberli y Cecilia Gallino, quienes brindaron exposiciones vinculadas con los ejes de la jornada.

Bajo la temática “Caras y Caretas, diseño, modernidad y cultura visual”, las presentaciones recorrieron la historia de la revista Caras y Caretas y su relación con el movimiento artístico Art Nouveau. A partir de estos contenidos, se analizaron los vínculos entre la ilustración, el diseño editorial y las formas de comunicación de una época, en diálogo con el patrimonio documental que conserva el museo y el legado de Fray Mocho.

En ese marco, estudiantes de primer año presentaron un sistema de estampillas desarrollado como parte del proyecto transversal “La biblioteca que soñamos”. La iniciativa propone imaginar las bibliotecas del futuro a través de producciones gráficas, buzones y espacios participativos que invitan a la comunidad a compartir ideas y propuestas.

La actividad también se articuló con el programa Red Postal de Museos, que recupera la postal como herramienta de expresión e intercambio entre estudiantes, instituciones culturales y la comunidad. La propuesta permitió vincular recursos del diseño contemporáneo con prácticas de comunicación presentes en la historia cultural, ampliando las formas de participación y acercamiento al patrimonio.

Cabe destacar que “Librarte” fue seleccionado por el Fondo Municipal de las Artes 2026, en la categoría Divulgación Cultural, y declarado de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú. Estos reconocimientos acompañan una iniciativa que integra formación, producción artística y difusión cultural.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del cantautor Ger Páez, quien ofreció una presentación musical para los presentes. De esta manera, el aniversario del Museo Casa Natal de Fray Mocho se convirtió en una oportunidad para compartir el trabajo de los estudiantes, fortalecer los vínculos entre instituciones educativas y culturales y generar nuevas experiencias de encuentro con la memoria y el patrimonio de la ciudad.

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Museo Casa Natal de Fray Mocho aniversario Gualeguaychú
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