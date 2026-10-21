Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026: Katya Unrein fue quinta en paracanotaje

La palista del Club Regatas Gualeguaychú se destacó en la prueba KL3 femenina, con un tiempo de 58 minutos y 19 segundos. Sigue la actividad de canotaje.

El Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026 continúa ofreciendo jornadas de alto nivel deportivo sobre las aguas del río Gualeguaychú. Este miércoles se desarrolló una nueva fecha del Campeonato Mundial Máster, el Campeonato Panamericano y el Mundial de Canotaje Maratón, con la participación de palistas de distintos países y una importante presencia de público en el circuito montado sobre la Costanera.

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la actuación de la representante local Katya Unrein, integrante del Club Regatas Gualeguaychú, quien finalizó en el quinto puesto de la prueba de paracanotaje KL3 femenino. La deportista completó el recorrido con un registro de 58 minutos, 19 segundos y 8 centésimas, en una competencia que reunió a representantes internacionales.

La participación de Unrein volvió a poner en escena al canotaje de Gualeguaychú en un campeonato de alcance mundial, que convoca a más de 700 palistas de más de 40 países y representa un acontecimiento histórico para la disciplina en Sudamérica.

El evento, que se extenderá hasta el domingo, reúne distintas categorías y modalidades, desde las competencias máster hasta las pruebas juveniles, sub-23 y sénior. La actividad continuará durante los próximos días con regatas cortas y pruebas de maratón, en un programa que combina velocidad, resistencia, técnica y estrategia.

Reconocimiento para los protagonistas en el canotaje

Una vez finalizadas las pruebas de paracanotaje, se llevó adelante la ceremonia de premiación, en la que los deportistas que ocuparon los primeros puestos recibieron sus medallas de oro, plata y bronce ante el reconocimiento de los presentes.

Al igual que durante las jornadas del lunes y el martes, el público acompañó en gran número las competencias y le dio un marco especial al circuito instalado en la Costanera. La presencia de espectadores se convirtió en uno de los aspectos destacados de esta cita internacional, que tiene a Gualeguaychú como sede de una competencia inédita para la región.

La entrega de medallas estuvo a cargo de Ruud Heijselaar, presidente del Comité de Maratón de la Federación Internacional de Canotaje; John Edwards, jefe del Comité de Paracanotaje; la concejal y licenciada en Educación Especial Vanina Basaldúa; el asesor de Coordinación de Gestión del Gobierno de Gualeguaychú, Darío Carrazza, y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano.

La ceremonia permitió reconocer el esfuerzo de los palistas que formaron parte de las pruebas y destacó el carácter internacional de un campeonato que reúne a deportistas de diferentes nacionalidades en un mismo escenario.

Los resultados del paracanotaje

La jornada dejó una serie de definiciones en las distintas categorías de paracanotaje, con representantes de Europa, América y Asia entre los protagonistas.

En la categoría abierta masculina, el español Marcos Terzado se quedó con el primer puesto, seguido por el argentino Renzo Busti y el también español Víctor Gil.

En VL3 masculina, el austríaco Markus Swoboda obtuvo la medalla de oro, mientras que el español Javier Reja finalizó segundo y el argentino Nicolás Crosta completó el podio.

Por su parte, en VL2 masculina, el canadiense Mathieu St-Pierre se impuso en la prueba. En VL1 masculina, el kazajo Maxim Bogatyrev logró el primer lugar y el brasileño Gabriel Nunes terminó segundo.

En KL3 femenina, categoría en la que compitió Unrein, la española Araceli Menduiña se quedó con la victoria, seguida por la argentina Mariel Graziani y la brasileña Jane Silva.

La alemana Anja Adler fue la ganadora de KL2 femenina, con la francesa Agnès Legroux en el segundo puesto. En KL1 femenina, la británica Jeanette Chippington se llevó el oro, seguida por la canadiense Lyne Tremblay y la argentina Andrea Bracamonte.

De esta manera, las pruebas de paracanotaje ofrecieron un nuevo capítulo de competencia internacional, con presencia argentina en los podios y la participación de la representante de Gualeguaychú.

Carmina Gómez Gusalli, la próxima representante local

La actividad continuará este jueves con una nueva presencia del Club Regatas Gualeguaychú. La joven palista Carmina Gómez Gusalli competirá en la prueba de C1 femenino juvenil, cuya largada está prevista para las 8.30.

Su participación marcará la continuidad de la presencia local en el campeonato y permitirá que otra deportista de la ciudad forme parte de una competencia de nivel internacional frente a representantes de distintos países.

La programación del jueves comenzará con las pruebas de regata corta para las categorías juveniles, sub-23 y sénior, tanto en kayak individual (K1) como en canoa individual (C1).

Durante la mañana se disputarán las eliminatorias de K1 femenino y masculino juvenil, además de las correspondientes a K1 femenino y masculino sénior. A las 14 está prevista la prueba de C1 masculino juvenil.

Por la tarde llegarán las finales de regata corta. Desde las 15.30 competirán las mujeres juveniles en K1, seguidas por los hombres juveniles a las 16. A las 16.30 será el turno de C1 femenino sénior, mientras que a las 17 se disputará la final de K1 femenino sénior.

La programación continuará a las 17.30 con C1 masculino sénior y concluirá a las 18 con la final de K1 masculino sénior.

Además, el viernes será el turno de Roberto “Tito” Palacios, quien participará en C1 masculino sénior, en la final de regata corta prevista para las 17.30.

Un Mundial histórico para Sudamérica

El Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026 se extenderá hasta el domingo 25 de octubre y contempla competencias de regata corta y maratón para las categorías juveniles, sub-23 y sénior.

A diferencia de las pruebas de velocidad, el maratón exige una combinación de resistencia física, planificación y dominio técnico. Los palistas deben administrar sus fuerzas a lo largo de recorridos extensos y, en determinadas pruebas, afrontar tramos terrestres en los que deben transportar sus embarcaciones para luego volver al agua.

La competencia tiene una relevancia especial porque es la primera vez que un campeonato mundial de estas características se organiza en Sudamérica. Con más de 700 deportistas de más de 40 países, Gualeguaychú se convierte durante estos días en un punto de referencia internacional para el canotaje.

Otro de los aspectos destacados es el acceso gratuito para el público, que puede acercarse a las tribunas de la Costanera para seguir las carreras y acompañar a los representantes argentinos.

Con Katya Unrein como protagonista de la jornada de paracanotaje y la próxima participación de Carmina Gómez Gusalli, el Club Regatas Gualeguaychú mantiene su presencia en el campeonato. El Mundial continuará este jueves con nuevas pruebas y finales, en un escenario que combina el atractivo deportivo con el acompañamiento de la comunidad local.