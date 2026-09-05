De los tres entrerrianos en carrera en la fecha de Rally Argentino, el más destacado está siendo Leandro Bonnín, siendo tercero en el clasificador general. Nadia Cutro y Victorio Ballay no pudieron terminar el día.

El primer Rally de San Francisco -en la provincia de Córdoba- en la historia del campeonato nacional tuvo, este sábado, su primera jornada completa de acción oficial en el recorrido que fue previsto. El entrerriano Leandro Bonnín fue uno de los destacados de la jornada.

Así entonces, la exigencia del día propuso una combinación de pruebas especiales que se intercaló entre localidades del este de la provincia de Córdoba con centros urbanos del oeste de la provincia de Santa Fe. Allí, y siendo una prueba netamente de llano pero que tiene la particularidad del agregado de sectores del itinerario diseñados con algunos virajes entretenidos, las más de 60 tripulaciones transitaron estos caminos. Y, de toda esa nómina de protagonistas, hubo apenas tres representantes de la provincia de Entre Ríos. Además -lastimosamente-, solo uno de ellos pudo completar una jornada a la altura de las expectativas: es el caso de Leandro Bonnín.

El piloto oriundo de Concepción del Uruguay, en su retorno a Rally Argentino tras meses de ausencia, volvió con todo y llevó a su Citroën C3 FIA Rally2 a los puestos más alto de la carrera. Con todo, al cabo del día se ubica en el tercer puesto del clasificador general de la prueba, a 33,9 segundos de la punta. Si bien estaba cuarto, una penalidad posterior a la conclusión de la etapa a Miguel Baldoni (Skoda), le permitió ascender al tercer lugar general. Así entonces, ahora solo tiene por encima al líder, Federico Villagra (Skoda) y a su escolta, el debutante en la clase mayor Santino Rossi (Citroën).

Leandro Bonnín, el gran abanderado entrerriano en San Francisco

Leandro Bonnín, el gran abanderado entrerriano en San Francisco prensa Rally Argentino

La otra cara de la moneda del primer día han sido los otros dos entrerrianos, que compiten dentro de la misma clase, la RC MR: Nadia Cutro y Victorio Ballay. En ambos casos han penado con las dificultades de los caminos del llano cordobés y con rivales que han sabido adaptarse mejor, por lo que han quedado relegados en la clasificación dentro de la divisional de los Maxi Rally. Así, la “Gurisa” y “Toio” se ubican quinta y sexto, respectivamente.

Este domingo será la jornada definitiva para el Rally de San Francisco, con cuatro pruebas especiales por disputar, divididos en dos pasadas por dos sectores diferentes. El día comienza con la especial Esmeralda-Esmeralda, de 19,04 km., a las 8:53 hs., seguida por Parque Industrial San Francisco-Brisas del Sur San Francisco, de 11,76 km. de extensión, desde las 9:51 hs. Luego será el momento del último rulo, largándose la repetición del primer tramo a las 12:38 hs., antes del cierre de la competencia con la vuelta de “Parque Industrial San Francisco-Brisas del Sur San Francisco”, programada para las 13:36 hs y que tendrá carácter de Power Stage.

Edición: Lisandro Trucco.