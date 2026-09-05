Uno Entre Rios | Ovación | Leandro Bonnín

Leandro Bonnín, el gran abanderado entrerriano en San Francisco

De los tres entrerrianos en carrera en la fecha de Rally Argentino, el más destacado está siendo Leandro Bonnín, siendo tercero en el clasificador general. Nadia Cutro y Victorio Ballay no pudieron terminar el día.

5 de septiembre 2026 · 21:50hs
Leandro Bonnín

prensa Rally Argentino

Leandro Bonnín, el gran abanderado entrerriano en San Francisco

El primer Rally de San Francisco -en la provincia de Córdoba- en la historia del campeonato nacional tuvo, este sábado, su primera jornada completa de acción oficial en el recorrido que fue previsto. El entrerriano Leandro Bonnín fue uno de los destacados de la jornada.

Así entonces, la exigencia del día propuso una combinación de pruebas especiales que se intercaló entre localidades del este de la provincia de Córdoba con centros urbanos del oeste de la provincia de Santa Fe. Allí, y siendo una prueba netamente de llano pero que tiene la particularidad del agregado de sectores del itinerario diseñados con algunos virajes entretenidos, las más de 60 tripulaciones transitaron estos caminos. Y, de toda esa nómina de protagonistas, hubo apenas tres representantes de la provincia de Entre Ríos. Además -lastimosamente-, solo uno de ellos pudo completar una jornada a la altura de las expectativas: es el caso de Leandro Bonnín.

A la espera de Rubén Darío Insúa, San Lorenzo consiguió un triunfo clave ante Talleres.

A la espera de Rubén Darío Insúa, San Lorenzo consiguió un triunfo clave ante Talleres

Los Pumas y Australia no se sacaron ventaja en Mendoza.

Los Pumas y Australia no se sacaron ventaja en Mendoza

El piloto oriundo de Concepción del Uruguay, en su retorno a Rally Argentino tras meses de ausencia, volvió con todo y llevó a su Citroën C3 FIA Rally2 a los puestos más alto de la carrera. Con todo, al cabo del día se ubica en el tercer puesto del clasificador general de la prueba, a 33,9 segundos de la punta. Si bien estaba cuarto, una penalidad posterior a la conclusión de la etapa a Miguel Baldoni (Skoda), le permitió ascender al tercer lugar general. Así entonces, ahora solo tiene por encima al líder, Federico Villagra (Skoda) y a su escolta, el debutante en la clase mayor Santino Rossi (Citroën).

Leandro Bonnín, el gran abanderado entrerriano en San Francisco

Leandro Bonnín, el gran abanderado entrerriano en San Francisco

Leandro Bonnín, el gran abanderado entrerriano en San Francisco

La otra cara de la moneda del primer día han sido los otros dos entrerrianos, que compiten dentro de la misma clase, la RC MR: Nadia Cutro y Victorio Ballay. En ambos casos han penado con las dificultades de los caminos del llano cordobés y con rivales que han sabido adaptarse mejor, por lo que han quedado relegados en la clasificación dentro de la divisional de los Maxi Rally. Así, la “Gurisa” y “Toio” se ubican quinta y sexto, respectivamente.

Este domingo será la jornada definitiva para el Rally de San Francisco, con cuatro pruebas especiales por disputar, divididos en dos pasadas por dos sectores diferentes. El día comienza con la especial Esmeralda-Esmeralda, de 19,04 km., a las 8:53 hs., seguida por Parque Industrial San Francisco-Brisas del Sur San Francisco, de 11,76 km. de extensión, desde las 9:51 hs. Luego será el momento del último rulo, largándose la repetición del primer tramo a las 12:38 hs., antes del cierre de la competencia con la vuelta de “Parque Industrial San Francisco-Brisas del Sur San Francisco”, programada para las 13:36 hs y que tendrá carácter de Power Stage.

Edición: Lisandro Trucco.

Leandro Bonnín Rally San Francisco Entrerriano
Noticias relacionadas
Atlético Paraná se impuso como visitante, en cancha de Sportivo Urquiza. 

Atlético Paraná ganó el clásico en el Torneo Regional Amateur

Andrés Vombergar marcó dos goles para el triunfo de Aldosivi.

Ganaron Aldosivi y Gimnasia y Esgrima La Plata

Final en Mendoza: Gimnasia se lo empató a Boca sobre el cierre del partido.

Final en Mendoza: Boca no aguantó y Gimnasia se lo empató sobre el cierre del partido

Enzo Fernández debutó en el Manchester City y fue ovacionado en el Etihad.

Enzo Fernández debutó en el Manchester City y fue ovacionado en el Etihad

Ver comentarios

Lo último

Concordia: el reclamo de una deuda habría derivado en el asesinado

Concordia: el reclamo de una deuda habría derivado en el asesinado

A la espera de Rubén Darío Insúa, San Lorenzo consiguió un triunfo clave ante Talleres

A la espera de Rubén Darío Insúa, San Lorenzo consiguió un triunfo clave ante Talleres

Leandro Bonnín, el gran abanderado entrerriano en San Francisco

Leandro Bonnín, el gran abanderado entrerriano en San Francisco

Ultimo Momento
Concordia: el reclamo de una deuda habría derivado en el asesinado

Concordia: el reclamo de una deuda habría derivado en el asesinado

A la espera de Rubén Darío Insúa, San Lorenzo consiguió un triunfo clave ante Talleres

A la espera de Rubén Darío Insúa, San Lorenzo consiguió un triunfo clave ante Talleres

Leandro Bonnín, el gran abanderado entrerriano en San Francisco

Leandro Bonnín, el gran abanderado entrerriano en San Francisco

Visita de León XIV: la Iglesia destacó el trabajo conjunto con el Gobierno

Visita de León XIV: la Iglesia destacó el trabajo conjunto con el Gobierno

Alerta amarilla por bajas temperaturas para gran parte de la provincia

Alerta amarilla por bajas temperaturas para gran parte de la provincia

Policiales
Concordia: el reclamo de una deuda habría derivado en el asesinado

Concordia: el reclamo de una deuda habría derivado en el asesinado

Nuevo homicidio en Entre Ríos: asesinaron a una persona en Concordia

Nuevo homicidio en Entre Ríos: asesinaron a una persona en Concordia

Nogoyá: secuestran drogas tras un siniestro vial

Nogoyá: secuestran drogas tras un siniestro vial

Santa Elena: detenido por amenazar con un machete

Santa Elena: detenido por amenazar con un machete

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Alerta amarilla por bajas temperaturas para gran parte de la provincia

Alerta amarilla por bajas temperaturas para gran parte de la provincia

Rogelio Frigerio visitó a Víctor Velázquez

Rogelio Frigerio visitó a Víctor Velázquez

Gualeguaychú: el carnaval popular llega a la universidad con una propuesta de formación

Gualeguaychú: el carnaval popular llega a la universidad con una propuesta de formación

Entre Ríos: el consumo de energía creció 31% en 15 años 

Entre Ríos: el consumo de energía creció 31% en 15 años 

San José se anticipa al verano con una agenda que combina río, termas, naturaleza y eventos

San José se anticipa al verano con una agenda que combina río, termas, naturaleza y eventos

Dejanos tu comentario