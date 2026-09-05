El consumo de electricidad en Entre Ríos creció 31% en 15 años.

El consumo de electricidad creció 31% en 15 años. UNO accedió al informe de la DGEC con datos de Enersa y analizó cómo evolucionó la demanda provincial.

El consumo de electricidad en Entre Ríos aumentó un 31,3% en 15 años . La cifra surge de comparar dos registros correspondientes al mismo mes: en junio de 2011 la provincia consumió 216.943.600 kilovatios hora (kWh), mientras que en junio de 2026 la demanda llegó a 284.924.882 kWh. Son casi 68 millones de kWh más utilizados en un solo mes.

El dato surge de una extensa serie estadística de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos (DGEC), elaborada con información de Enersa, a la que accedió UNO , y permite analizar en detalle cómo evolucionó el consumo eléctrico en la provincia desde enero de 2011 hasta junio de 2026, último dato disponible.

Consumo eléctrico en Entre Ríos: 15 años de subas, bajas y un récord histórico

El análisis de los registros muestra que el crecimiento existió, pero no fue constante. La demanda eléctrica atravesó períodos de fuertes subas, años de retroceso y meses con variaciones muy marcadas. También aparecen con claridad los ciclos estacionales: los registros más elevados suelen concentrarse en los meses de verano, mientras que durante buena parte del otoño y la primavera los niveles tienden a ser inferiores. Por eso, para medir la evolución a lo largo del tiempo, la comparación entre un mismo mes de distintos años resulta especialmente significativa.

El punto de partida de la serie muestra una provincia con niveles de consumo considerablemente inferiores a los actuales. En enero de 2011 se habían registrado 257.769.215 kWh y en febrero 269.702.811 kWh. El menor registro de aquel año se produjo en noviembre, con 209.181.449 kWh, mientras que el máximo correspondió a febrero. En diciembre el consumo alcanzó 228.880.550 kWh.

Cinco años después, el escenario ya era diferente. En enero de 2016 se registraron 309.440.485 kWh y en febrero 348.520.746 kWh. Es decir, en apenas un lustro comenzaron a aparecer de manera más frecuente registros que superaban los 300 millones de kWh mensuales. Marzo de ese año también tuvo una demanda elevada, con 327.696.378 kWh.

La evolución, sin embargo, tuvo sus interrupciones. En 2017 se produjo una moderación importante respecto del año anterior. Febrero registró 318.379.544 kWh, pero mayo cayó a 254.019.837 kWh y junio a 253.639.451 kWh. El comportamiento volvió a cambiar en 2018, cuando enero llegó a 319.397.288 kWh y febrero a 343.865.831 kWh.

Uno de los retrocesos más marcados de la serie se produjo en 2019. Enero registró 278.904.673 kWh, un 12,68% menos que en enero del año anterior. En febrero la caída interanual fue del 13,30%, mientras que abril y mayo también mostraron bajas superiores al 12%. El año terminó con una recuperación: diciembre alcanzó 269.958.312 kWh, un 5,53% más que en diciembre de 2018.

La serie permite observar luego una nueva etapa de crecimiento. En 2021, enero registró 297.133.747 kWh y febrero 316.765.253 kWh. En diciembre se llegó a 293.455.879 kWh, un 9,36% más que en el mismo mes del año anterior. Pero el verdadero salto se produjo en 2022, cuando varios registros volvieron a superar con comodidad los 300 millones de kWh.

Enero de 2022 alcanzó 352.902.523 kWh y febrero 361.719.226 kWh. Después de las bajas registradas en abril y mayo, el consumo volvió a subir y diciembre cerró con 304.474.012 kWh. El comportamiento de ese año anticipó el que sería el máximo de toda la serie.

El récord llegó en febrero de 2023. Ese mes, Entre Ríos consumió 381.572.471 kWh, el registro mensual más alto de todo el período analizado, desde enero de 2011 hasta junio de 2026. Para dimensionar la magnitud del dato, aquel consumo fue unos 166 millones de kWh superior al mínimo mensual de toda la serie, registrado en mayo de 2011, cuando se habían consumido 214.130.482 kWh.

Pero febrero no fue el único mes extraordinario de 2023. Enero registró 359.583.787 kWh y abril llegó a 359.770.072 kWh. Este último dato implicó un crecimiento interanual del 30,08% respecto de abril de 2022. El año terminó con 289.336.014 kWh en diciembre y, al sumar los doce meses, el consumo acumulado rondó los 3.619 millones de kWh, el mayor total anual de la serie con años calendario completos.

Después del récord de 2023 llegó una etapa de moderación. En 2024 el consumo acumulado se ubicó en torno de los 3.525 millones de kWh, alrededor de un 2,6% menos que el año anterior. No todos los meses se comportaron de la misma manera: febrero tuvo un registro de 354.705.523 kWh y marzo alcanzó 347.117.352 kWh, pero mayo cayó a 266.044.306 kWh.

En 2025 la demanda anual prácticamente se estabilizó respecto del año anterior, con un leve crecimiento. El consumo acumulado fue de aproximadamente 3.536 millones de kWh, alrededor de un 0,3% más que en 2024, aunque todavía por debajo del récord anual de 2023. Nuevamente febrero concentró uno de los valores más altos, con 374.615.766 kWh.

El comienzo de 2026 volvió a mostrar señales de recuperación. Entre enero y junio de este año se consumieron aproximadamente 1.924,5 millones de kWh, frente a unos 1.881,8 millones de kWh en el mismo período de 2025. La diferencia es de unos 42,7 millones de kWh, equivalente a un crecimiento del 2,3%.

El comportamiento mensual, de todos modos, fue irregular. Enero de 2026 registró 342.101.480 kWh, un 11,01% más que enero de 2025. Febrero llegó a 365.470.006 kWh, aunque significó una caída interanual del 2,44%. En marzo se consumieron 337.320.547 kWh, un 3,45% menos que un año antes. Abril prácticamente no tuvo variación, con una suba interanual del 0,08%.

La recuperación volvió a hacerse evidente en mayo, cuando el consumo alcanzó 275.742.087 kWh, un 7,83% más que en mayo de 2025. Finalmente, junio registró 284.924.882 kWh, con una suba mensual del 3,33% y un crecimiento interanual del 3,50%.

Ese último dato es particularmente importante porque permite hacer la comparación de largo plazo que resume la transformación de la demanda eléctrica entrerriana. En junio de 2011 se consumieron 216.943.600 kWh. Quince años después, en junio de 2026, fueron 284.924.882 kWh. El incremento fue de 67.981.282 kWh, equivalente al 31,3%.

Dicho de otra manera: para un mismo mes del año, la demanda eléctrica provincial aumentó casi un tercio en 15 años. No se trata, por lo tanto, de un crecimiento concentrado únicamente en los últimos meses, sino de una diferencia que se observa al comparar los extremos de una serie que abarca una década y media.

Sin embargo, el dato del 31,3% no significa que el consumo haya aumentado todos los años. La propia serie muestra períodos de expansión y retroceso. De hecho, el máximo histórico se produjo en 2023 y, desde entonces, los registros anuales estuvieron por debajo de aquel pico. Lo que sí se observa es que el nivel general de consumo se encuentra actualmente por encima del que caracterizaba a la provincia durante los primeros años de la década de 2010.