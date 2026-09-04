Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Este viernes se registró un grave accidente de tránsito en el acceso a Piedras Blancas. Un automóvil protagonizó un despiste e impactó fuertemente contra la columna

Un jven de 22 años resultó herido y debió ser hospitalizado en las primeras horas de la madrugada de este viernes tras protagonizar un violento despiste vehicular en el acceso a Piedras Blancas. El automóvil en el que circulaba se salió de la calzada sobre la Ruta L e impactó contra la columna de una vivienda ubicada en las inmediaciones de la curva del Cementerio Municipal.