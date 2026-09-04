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Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Este viernes se registró un grave accidente de tránsito en el acceso a Piedras Blancas. Un automóvil protagonizó un despiste e impactó fuertemente contra la columna

4 de septiembre 2026 · 14:16hs
Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Un jven de 22 años resultó herido y debió ser hospitalizado en las primeras horas de la madrugada de este viernes tras protagonizar un violento despiste vehicular en el acceso a Piedras Blancas. El automóvil en el que circulaba se salió de la calzada sobre la Ruta L e impactó contra la columna de una vivienda ubicada en las inmediaciones de la curva del Cementerio Municipal.

El conductor, único ocupante del vehículo, recibió asistencia inmediata en el lugar del siniestro y fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín de Paraná.

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En el lugar del hecho intervino en un primer momento el personal de la Comisaría de Piedras Blancas, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz. Con el fin de determinar las causas precisas del accidente, las autoridades locales solicitaron la participación de la División Policía Científica para efectuar las pericias técnicas y accidentológicas de rigor

Piedras Blancas automóvil Vivienda
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