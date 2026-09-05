San José se anticipa al verano con una agenda que combina río, termas, naturaleza y eventos

“El verano más largo de Entre Ríos” se presentó este viernes en San José, con una propuesta repleta de posibilidades de disfrute para visitantes y entrerrianos.

La tercera edición de "El verano más largo de Entre Ríos" se presentó en San José

Aunque todavía faltan más de tres meses para la llegada oficial del verano, San José ya comenzó a preparar la temporada. En el complejo Termas San José se presentó ayer viernes una nueva edición de “El verano más largo de Entre Ríos” , una propuesta que por tercer año consecutivo busca adelantar la agenda turística con actividades al aire libre, culturales y recreativas. La presentación estuvo a cargo del intendente Gustavo Bastian y la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo; acompañados por el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) Juan Acedo y el presidente de la Asociación de Prestadores y Servicios Turísticos de San José (Presturi), Daniel Diz.

La iniciativa cobra especial relevancia para los destinos de la costa del río Uruguay, que deben planificar sus temporadas frente a la variabilidad en la altura del río y el posible impacto del fenómeno de El Niño. En ese contexto, San José apuesta a diversificar su oferta y combinar río, termas, parque acuático, naturaleza, gastronomía, cultura y eventos.

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El objetivo es que la temporada sirva también para mostrar la producción local, el trabajo de artesanos y emprendedores, la gastronomía, la cultura y los atractivos naturales.

“El verano más largo de Entre Ríos se caracteriza por una llegada anticipada de la agenda de verano y de las actividades”, explicó a UNO Anabella Lubo, coordinadora de Turismo de San José. La apertura del servicio de playas está prevista para el fin de semana largo de octubre, cuando también comenzará la agenda de propuestas al aire libre y nocturnas.

Una agenda diversa

Lubo adelantó que de miércoles a domingos habrá actividades gratuitas vinculadas con la producción, artesanías, emprendimientos, cultura, gastronomía y música. Entre las propuestas se encuentran “El Recreo no duerme”, un encuentro al aire libre; “Los Callejeros” y “La Centenario trasnoche”, que extenderá durante determinadas noches el horario de actividad comercial de la calle principal para convertirla en un espacio de paseo y encuentro.

Entre las fechas centrales figura la Fiesta Provincial del Campamentista, prevista para el 9 y 10 de enero, y los tradicionales Corsos Sanjosesinos, en febrero. También se suma el Motoencuentro de San José, previsto para el fin de semana del 6 de noviembre, que reúne alrededor de 1.000 motociclistas del país y del Mercosur. La actividad tiene además carácter solidario, aunque su realización estará condicionada por el nivel del río, debido a que los participantes suelen acampar en el balneario.

Opciones ante la creciente

El río Uruguay es uno de los principales atractivos, pero también un desafío para la planificación. Por eso, el municipio trabaja en alternativas para sostener la actividad cuando el nivel del agua impide utilizar determinados sectores.

Lubo explicó que días atrás, con el río cercano a los siete metros, todavía permanecía habilitada una zona elevada del camping, próxima a las Termas San José, donde se mantenían sanitarios, duchas con agua caliente, recepción, administración y seguridad las 24 horas.

Durante la presentación, el intendente Gustavo Bastián anunció además medidas para poner en valor un espacio municipal ubicado en una zona elevada, que permitirá ampliar las posibilidades de acampe ante futuras crecientes.

La estrategia busca reducir la dependencia del balneario y garantizar opciones turísticas aun cuando las condiciones del río sean adversas.

Termas todo el año

En este esquema, las Termas San José ocupan un lugar central porque funcionan durante todo el año y no se ven afectadas por la creciente.

El complejo cuenta con 12 piscinas de aguas cálidas, de entre 31° y 41°, además de piscinas cubiertas, spa, confitería, restaurante y salón de usos múltiples. El parque acuático suma piscinas recreativas, toboganes y juegos para los más chicos, junto con sectores destinados al descanso.

Para los entrerrianos existe actualmente una tarifa diferenciada de 12.000 pesos por persona, según indicó Lubo.

La posibilidad de combinar termas, parque acuático y propuestas bajo techo permite sostener la actividad incluso durante jornadas lluviosas o cuando el río no está en condiciones para el uso recreativo.

Polo turístico regional

San José se encuentra a unos 9 kilómetros de Colón, mientras que el sector donde están el balneario y las termas se ubica a unos 4 o 5 kilómetros del centro de esa ciudad. Allí se concentra alrededor del 60% de la oferta de alojamiento de San José, entre bungalows, casas, departamentos y hoteles.

Las termas y el balneario, prácticamente contiguos y con una vista privilegiada al río Uruguay, permiten combinar playa, descanso, actividades recreativas y propuestas gastronómicas y culturales.

La oferta se completa con atractivos patrimoniales como el Museo Histórico Regional. Según detalló Lubo, la ciudad cuenta con 25 atractivos turísticos consolidados.

Cuando las condiciones lo permiten, el río también puede disfrutarse mediante kayak, excursiones en lancha y salidas de pesca.

La tercera edición de "El verano más largo de Entre Ríos" se presentó en San José

Con la mirada puesta en Paysandú

La presentación se produce además mientras la región de Tierra de Palmares se prepara para recibir un movimiento turístico extraordinario por la visita del papa León XIV a Paysandú.

Por su cercanía con la ciudad uruguaya, San José trabaja en propuestas que incluyen paquetes con acceso a las Termas San José y tiempo libre para quienes quieran cruzar durante la jornada de la visita. Desde el sector turístico recomendaron contemplar los controles migratorios y posibles demoras por el incremento del tránsito.

Para el domingo posterior está prevista en Termas San José la “Santa Feria”, con emprendedores y vendedores de estampitas, imágenes religiosas y otros productos vinculados al turismo religioso.

Con esta tercera edición, San José busca que la temporada comience en octubre y se extienda hasta febrero, con una propuesta capaz de sostener el movimiento turístico más allá de las condiciones del río.

Así, mientras todavía transcurren los últimos días del invierno, la localidad ya prepara el verano con una oferta que combina playa, termas, naturaleza, cultura, gastronomía y eventos, pero también con alternativas pensadas para adaptarse a los desafíos que plantea la naturaleza.