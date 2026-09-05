Histórica pole de Pierre Gasly y Franco Colapinto largará 7° en el GP de Italia

Alpine tuvo una gran clasificación luego de que el francés lograra por primera vez en el año la primera posición y Franco Colapinto entre los 10 mejores.

El piloto Franco Colapinto clasificó séptimo este sábado en el Gran Premio de Italia de la Formula 1. El poleman fue su compañero de Alpine Pierre Gasly, quien por primera vez en la temporada largará primero en la carrera que se desarrollará este domingo desde las 10 en el Autodromo Nacional de Monza.

El argentino tuvo una buena jornada de clasificación en territorio italiano luego de lograr una de sus mejores puestos pasando la Q1 en la cuarta posición con un tiempo de 1:22.662, mientras que su compañero Pierre Gasly se impuso el primer lugar por encima de Max Verstappen.

En la Q2, Colapinto bajó un poco su rendimiento, pero pasó sin problemas en el octavo lugar. Gasly lo hizo cuarto por debajo de Kimi Antonelli, Oscar Piastri y Lando Norris para seguir con su buen rendimiento en el GP de Italia.

La gran revelación llegó en la Q3 cuando a último momento, Gasly superó a todos y marcó el mejor tiempo (1:21.786) para ubicarse en la primera posición consiguiendo una clasificación histórica para la escudería Alpine. Mientras tanto, Colapinto sufrió inconvenientes que lo llevaron a ubicarse octavo y debido a una penalización a Kimi Antonelli subió un puesto.

Detrás del piloto francés de Alpine quedó George Russell (Mercedes, 1:21.846) y Oscar Piastri (McLaren, 1:21.966). Además, el líder del campeonato Antonelli finalizó séptimo en la clasificación. Sin embargo, largará en la última posición la carrera del domingo debido a una dura penalización de 30 puestos. "Kimi Antonelli recibirá una penalización en la parrilla para el Gran Premio de Italia como resultado de un cambio de motor planificado. El líder del Campeonato de Pilotos comenzará desde el fondo de la parrilla el domingo”, informó la FIA a través de un comunicado.

Clasificación para el Gran Premio de Italia de la F1

1. Pierre Gasly (Alpine) — 1m21s786

2. George Russell (Mercedes) — 1m21s846

3. Oscar Piastri (McLaren) — 1m21s966

4. Charles Leclerc (Ferrari) — 1m22s004

5. Lewis Hamilton (Ferrari) — 1m22s011

6. Max Verstappen (Red Bull Racing) — 1m22s070

7. Franco Colapinto (Alpine) — 1m22s220

8. Lando Norris (McLaren) — 1m22s256

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 1m22s286

10. Gabriel Bortoleto (Audi) — 1m22s517