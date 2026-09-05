Ganaron Aldosivi y Gimnasia y Esgrima La Plata

Aldosivi le ganó 3-1 a Banfield en Mar del Plata, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. En el debut de Javier Sanguinetti como DT, el Tiburón consiguió su primer triunfo del año en el campeonato local y el tercero en el 2026.

Renzo Malanca abrió el marcador en contra y luego Andrés Vombergar puso el 2-0 para el local. En el complemento, el Taladro descontó con el penal que convirtió Matías Hernández pero rapidamente Vombergar volvió a anotar para cerrar el 3-1.

Con este resultado, el equipo del sur del Gran Buenos Aires marcha 12° en la Zona B con siete unidades. Por su parte, el cuadro marplatense está 14° con cinco puntos mientras que en la anual está 29° con 13 y en la de promedios también anteúltimo (sigue en zona de descenso ya que Estudiantes de Río Cuarto está en lo más bajo de ambas).

Triunfazo de Gimnasia y Esgrima La Plata

En un duelo clave para mantenerse en la pelea por la Zona B, el Lobo se hizo fuerte ante Tigre y se quedó con la victoria por 2-1, de la mano de los goles de Germán Conti y Agustín Auzmendi. Para los visitantes, en tanto, descontó el ex-Patronato Ignacio Russo.

De entrada, el Mensanna buscó tener el protagonismo del encuentro y pudo haber abierto el marcador temprano, pero Ignacio Fernández malogró un penal, a los 14 minutos del primer tiempo. De todas maneras, un cabezazo de Conti a los 46 minutos derivó en el 1-0 para los locales. A pesar de ese envión, el segundo tiempo comenzó de manera favorable para los de Diego Dabove, dado que Nacho Russo logró capturar un rebote y así marcó el empate, a los cinco minutos.

El trámite parecía emparejarse, pero el Lobo seguía buscando. Así, a los 18 minutos, el arquero Felipe Zenobio derribó al delantero Lucas Janson al intentar cortar un centro, situación que derivó en el segundo penal de la tarde para los locales. Esta vez, fue Auzmendi quien pidió la pelota y, con un fuerte remate, marcó el 2-1 de la victoria.

Para los platenses, el triunfo significó el segundo al hilo, además de permitirle al equipo llegar a los 15 puntos y mantenerse así a tiro del líder Argentinos, que todavía debe jugar su partido y tiene 17 unidades. Para el Matador, por el contrario, la derrota fue la primera después de seis partidos sin caídas en el torneo local y se mantiene así quinto en la Zona B, con 12 unidades.