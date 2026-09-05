A la espera de Rubén Darío Insúa, San Lorenzo consiguió un triunfo clave ante Talleres.

En el marco de la fecha 8, el Ciclón se impuso contra el elenco cordobés, que contó con el debut de Omar De Felippe en el banco de suplentes, tras la salida de Jorge Sampaoli.

Luego de una semana en la que ambos elencos se quedaron sin director técnico, San Lorenzo y Talleres se enfrentaron en el Estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) por la fecha 8 del Torneo Clausura. Tras la salida de Néstor Pipo Gorosito, Walter Perazzo asumió el rol de entrenador interino en el Ciclón y consiguió una victoria clave por 1-0. Del otro lado, la T se movió rápido después de la destitución de Jorge Sampaoli y Omar De Felippe dirigió al equipo que complica sus aspiraciones con este resultado.

El Ciclón asumió el control del mediocampo desde el inicio y, a los 16 minutos, generó la primera ocasión clara tras una combinación entre Alexis Cuello y Nicolás Tripicchio , el remate del volante se desvió, la pelota volvió hacia Cuello y el delantero no logró impactarla con comodidad. Danilo Arboleda intentó luego con un disparo que reflejó la presión alta y las secuencias de pases del local, ante un Talleres sin continuidad en su juego. Recién a la media hora, Rick Lima Morais avanzó por la izquierda y Agustín Álvarez definió por encima del travesaño, mientras que cuatro minutos más tarde Juan Sforza probó de tiro libre directo, aunque José Devecchi controló el envío. De esta manera, cerraron los primeros 45 minutos con un empate sin goles.

Apenas comenzó el segundo tiempo, Talleres llegó con peligro, aunque la jugada quedó invalidada por posición adelantada. San Lorenzo respondió a los 50 minutos y estuvo cerca de convertir, pero Ezequiel Unsain salvó la pelota sobre la línea. Ocho minutos después, Matías Galarza recibió la segunda amonestación por un golpe sobre Facundo Farías y dejó a la visita con un jugador menos. En el minuto 63, el Ciclón logró concretar una pelota parada y abrió el marcador. Tras un tiro de esquina, Danilo Arboleda recibió la pelota luego de un primer intento de remate y Alexis Cuello se impuso en el juego aéreo para conectar un cabezazo que terminó en la red y estableció el 1-0.

San Lorenzo consiguió un triunfo clave ante Talleres

A la espera de Rubén Darío Insúa, San Lorenzo consiguió un triunfo clave ante Talleres. fotobaires

Poco después, Facundo Farías avanzó por la banda izquierda, aprovechó una serie de rebotes dentro del área y sacó un remate potente que encontró la rápida respuesta de Unsain. Tras los 70 minutos, San Lorenzo reclamó penal por una intervención de Valentín Fascendini sobre Carlos Insaurralde en el área visitante, pero el árbitro consideró que la acción no era sancionable. En el tramo final, Rick Lima Morais intentó igualar con un disparo que pasó por encima del arco, mientras que Enzo Salas tuvo otra oportunidad para el local, aunque su definición no encontró precisión.

Tras este resultado, el Ciclón escaló a la novena posición de la zona A tras finalizar el segundo ciclo de Nestor Gorosito que culminó en 60 días y solo dos triunfos. En medio de esto, quedó eliminado de la Copa Argentina contra Deportivo Riestra, cayó en cuatro oportunidades y perdió el clásico contra Huracán en el Nuevo Gasómetro después de 25 años sin derrotas. Con este panorama, San Lorenzo se ubica 17° con 32 puntos en la Tabla Anual. El entrenador que está a cargo del equipo de forma interina es Walter Perazzo, mientras el club espera el regreso de Ruben Darío Insua para tomar las riendas del plantel.

En cuanto a Talleres se enfrenta a un horizonte adverso. En simultáneo al Ciclón cortó de forma abrupta el ciclo de su técnico. La primera experiencia de Jorge Sampaoli en el fútbol argentino terminó con el equipo en el último lugar de la zona A con cinco puntos luego de siete fechas disputadas y ahora sumó una nueva derrota. La T registró un endeble arranque del segundo semestre y quedó relegado al 20° puesto de la Tabla Anual con 31 unidades.

San Lorenzo tendrá un partido clave la próxima semana: visitará a Independiente en Avellaneda el domingo 13 de septiembre desde las 19:15. Talleres, por su parte, recibirá el sábado 12 a Unión de Santa Fe desde las 20:00.