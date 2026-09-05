Los Pumas y Australia no se sacaron ventaja en Mendoza.

Argentina igualó 28-28 ante Australia en Mendoza, en un partido intenso y cambiante. Los Pumas estuvieron arriba, pero los Wallabies reaccionaron.

Los Pumas y Australia empataron 28-28 este sábado en el estadio Malvinas Argentinas , en Mendoza, en una noche gélida y por momentos lluviosa, en la última presentación del seleccionado argentino como local en 2026.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi buscaba revancha después de la derrota por 27-21 sufrida una semana atrás en Jujuy, pero esta vez ninguno de los dos equipos logró quebrar la paridad en un partido cambiante, intenso y muy reñido.

Los Pumas cerraron su año como locales con un empate

Australia tomó la iniciativa durante el primer tiempo y consiguió sacar una ventaja importante. Harry Wilson apoyó el primer try a los 19 minutos y Ryan Lonergan convirtió el penal para poner el 7-0. Ocho minutos más tarde, Max Jorgensen amplió la diferencia con otro try y Lonergan volvió a acertar a los palos para dejar el marcador 14-0 a favor de los Wallabies.

Argentina reaccionó antes del descanso y encontró en Pablo Matera a una de sus principales figuras. El capitán apoyó el primer try argentino a los 35 minutos y Santiago Carreras sumó la conversión. Apenas tres minutos después, Ignacio Mendy llegó al ingoal y Carreras volvió a acertar la conversión para que Los Pumas se fueran al entretiempo en ventaja 14-14.

En el complemento, el seleccionado argentino consiguió dar vuelta definitivamente el desarrollo y pasó a controlar buena parte del partido. A los 46 minutos, Fraser McReight volvió a poner a Australia al frente, con la conversión de Lonergan, pero Los Pumas respondieron rápidamente. Ignacio Ruiz apoyó a los 54 minutos y Carreras convirtió para establecer nuevamente la igualdad.

El conjunto de Contepomi siguió creciendo y volvió a golpear a través de Matera. El capitán apoyó su segundo try de la noche a los 63 minutos y Carreras completó su cuarta conversión para dejar a Argentina 28-21 arriba. Sin embargo, Australia no se dio por vencida y aprovechó la recta final para recuperar terreno en un encuentro que mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto.

Los Pumas jugaron gran parte de ese tramo decisivo con 13 jugadores, una situación que complicó todavía más su intento de sostener la ventaja. Los Wallabies aprovecharon la superioridad numérica y lograron alcanzar el 28-28 definitivo, en un cierre cargado de tensión en el Malvinas Argentinas.

El empate dejó a ambos equipos sin poder quedarse con una revancha completa después del duelo disputado una semana atrás. Para Argentina, además, significó cerrar su calendario como local en 2026 con un partido de enorme intensidad y con varios aspectos positivos, especialmente por la reacción después de un comienzo adverso.

Entre las actuaciones destacadas estuvo la de Matera, que además de ser el capitán marcó dos tries. También tuvo un significado especial el try de Ignacio Mendy, quien celebró frente a Australia siguiendo el recuerdo de su padre, Christian, que había conseguido un try con la camiseta de Los Pumas ante el mismo rival.

Ahora el seleccionado argentino tendrá un parate de dos meses antes de volver a reunirse para afrontar la etapa decisiva del Nations Championship. La próxima presentación será el viernes 6 de noviembre frente a Irlanda, en Dublín.