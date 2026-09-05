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Atlético Paraná ganó el clásico en el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná se impuso por 1 a 0 sobre Belgrano, por la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Litoral Sur. Este domingo juegan Neuquen-Don Bosco.

5 de septiembre 2026 · 19:24hs
Atlético Paraná se impuso como visitante

Prensa LPF

Atlético Paraná se impuso como visitante, en cancha de Sportivo Urquiza. 

Atlético Paraná derrotó a Belgrano, por la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. Como visitante, en cancha de Sportivo Urquiza, el Gato se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Agustín Albano.

Con el triunfo, el Decano llegó a los cuatro puntos, mientras que el Mondonguero sigue sin sumar en la competencia.

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Esta tarde, desde las 16, Neuquen será anfitrión de Don Bosco. El encargado de impartir justicia será Maximiliano Clauss; en tanto que como árbitros auxiliares actuarán Diego Voisard y Verónica Gaitán.

El Pingüino empató en la primera fecha con Atlético Paraná, mientras que el Salesiano le ganó a Belgrano en el debut.

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El Santo abrió el marcador en La Chicago Argentina gracias al tanto de Yasmin Scheffer, pero Antonella Amicci, en dos oportunidades, y Emilia Boccalini dieron vuelta la historia para las locales.

En el partido de ida, disputado en la capital entrerriana, igualaron sin goles.

Adiur se enfrentará en la Tercera Ronda a Santa María de Oro de Concordia, que viene de eliminar a Deportivo San José.

Atlético Paraná Torneo Regional Amateur Belgrano Fútbol
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