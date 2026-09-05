Atlético Paraná ganó el clásico en el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná se impuso por 1 a 0 sobre Belgrano, por la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Litoral Sur. Este domingo juegan Neuquen-Don Bosco.

Atlético Paraná se impuso como visitante, en cancha de Sportivo Urquiza.

Atlético Paraná derrotó a Belgrano, por la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. Como visitante, en cancha de Sportivo Urquiza, el Gato se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Agustín Albano.

Con el triunfo, el Decano llegó a los cuatro puntos, mientras que el Mondonguero sigue sin sumar en la competencia.

Don Bosco debutó en el Regional Amateur con una victoria

Esta tarde, desde las 16, Neuquen será anfitrión de Don Bosco. El encargado de impartir justicia será Maximiliano Clauss; en tanto que como árbitros auxiliares actuarán Diego Voisard y Verónica Gaitán.

El Pingüino empató en la primera fecha con Atlético Paraná, mientras que el Salesiano le ganó a Belgrano en el debut.

San Benito Paraná quedó eliminado del Torneo Regional Amateur Femenino

San Benito Paraná quedó eliminado del Torneo Regional Amateur Femenino tras caer por 3 a 1 como visitante ante Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario, en el partido de vuelta de la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur.

El Santo abrió el marcador en La Chicago Argentina gracias al tanto de Yasmin Scheffer, pero Antonella Amicci, en dos oportunidades, y Emilia Boccalini dieron vuelta la historia para las locales.

En el partido de ida, disputado en la capital entrerriana, igualaron sin goles.

Adiur se enfrentará en la Tercera Ronda a Santa María de Oro de Concordia, que viene de eliminar a Deportivo San José.