En horas de la madrugada de este sábado, personal policial tomó conocimiento de que un joven amenazaba a un pescador en la zona costanera de Santa Elena. Al arribar al lugar, se entrevistó a un hombre de 54 años, quien manifestó que, mientras intentaba trasladar su embarcación hacia el río, fue abordado por un masculino que lo habría amenazado con un machete.
Santa Elena: detenido por amenazar con un machete
Un joven de 21 años fue detenido en Santa Elena por amenazas calificadas con uso de arma blanca y resistencia a la Autoridad cuando amedrentaba a un pescador
5 de septiembre 2026 · 09:12hs
Ante la presencia policial, el involucrado intentó descartar el elemento cortante y posteriormente comenzó a forcejear con los efectivos, por lo que fue reducido y aprehendido.
Puesto en conocimiento el Fiscal en turno, dispuso la detención del joven de 21 años , por los delitos de Amenazas Calificadas con uso de arma blanca y Resistencia a la Autoridad, quedando alojado a disposición de la autoridad judicial.