Santa Elena: detenido por amenazar con un machete

Un joven de 21 años fue detenido en Santa Elena por amenazas calificadas con uso de arma blanca y resistencia a la Autoridad cuando amedrentaba a un pescador

Un joven de 21 años fue detenido en Santa Elena por amenazas calificadas con uso de arma blanca y resistencia a la Autoridad cuando amedrentaba a un pescador

En horas de la madrugada de este sábado, personal policial tomó conocimiento de que un joven amenazaba a un pescador en la zona costanera de Santa Elena. Al arribar al lugar, se entrevistó a un hombre de 54 años, quien manifestó que, mientras intentaba trasladar su embarcación hacia el río, fue abordado por un masculino que lo habría amenazado con un machete.