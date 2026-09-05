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Santa Elena: detenido por amenazar con un machete

Un joven de 21 años fue detenido en Santa Elena por amenazas calificadas con uso de arma blanca y resistencia a la Autoridad cuando amedrentaba a un pescador

5 de septiembre 2026 · 09:12hs
Un joven de 21 años fue detenido en Santa Elena por amenazas calificadas con uso de arma blanca y resistencia a la Autoridad cuando amedrentaba a un pescador

Un joven de 21 años fue detenido en Santa Elena por amenazas calificadas con uso de arma blanca y resistencia a la Autoridad cuando amedrentaba a un pescador

En horas de la madrugada de este sábado, personal policial tomó conocimiento de que un joven amenazaba a un pescador en la zona costanera de Santa Elena. Al arribar al lugar, se entrevistó a un hombre de 54 años, quien manifestó que, mientras intentaba trasladar su embarcación hacia el río, fue abordado por un masculino que lo habría amenazado con un machete.

Ante la presencia policial, el involucrado intentó descartar el elemento cortante y posteriormente comenzó a forcejear con los efectivos, por lo que fue reducido y aprehendido.

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Puesto en conocimiento el Fiscal en turno, dispuso la detención del joven de 21 años , por los delitos de Amenazas Calificadas con uso de arma blanca y Resistencia a la Autoridad, quedando alojado a disposición de la autoridad judicial.

Santa Elena Machete amenazas
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