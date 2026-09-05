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Enzo Fernández debutó en el Manchester City y fue ovacionado en el Etihad

Enzo Fernández debutó como titular en el Manchester City, participó del gol de Haaland y fue ovacionado al salir en el triunfo ante Coventry.

5 de septiembre 2026 · 16:01hs
Enzo Fernández debutó en el Manchester City y fue ovacionado en el Etihad.

Enzo Fernández debutó en el Manchester City y fue ovacionado en el Etihad.

Enzo Fernández vivió una jornada especial en el Etihad Stadium. El mediocampista argentino debutó como titular en el Manchester City y recibió una ovación de los hinchas al ser reemplazado en el triunfo por 1-0 ante Coventry City, por la tercera fecha de la Premier League.

El ingreso de Fernández al once inicial se confirmó a último momento, luego de que Nico O’Reilly sufriera una lesión durante el calentamiento. De esta manera, el exjugador de Chelsea tuvo su estreno con la camiseta de los Citizens apenas unos días después de concretar su llegada al club.

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Enzo Fernández debutó con el City, participó del gol y fue ovacionado

En los primeros minutos, el equipo dirigido por Maresca mostró algunas dudas y tuvo dificultades para acomodarse en el campo de juego. Coventry aprovechó esos momentos de desconcierto y estuvo cerca de abrir el marcador, aunque no logró concretar las oportunidades que generó.

El Manchester City reaccionó con el correr de los minutos y encontró la ventaja tras una jugada en la que participó Fernández. Luego de un centro desde la derecha, Erling Haaland apareció para marcar el 1-0 de cabeza y poner en ventaja al conjunto local.

Con el resultado a su favor, el City logró manejar el partido con mayor tranquilidad y generó varias situaciones para ampliar la diferencia. Sin embargo, el arquero Rusworth tuvo una destacada actuación y evitó en varias ocasiones que los locales pudieran aumentar la ventaja.

A los 75 minutos, Fernández dejó el campo de juego y recibió una ovación por parte de los hinchas presentes en el Etihad Stadium. El reconocimiento llegó después de una actuación que dejó una buena imagen en su primera presentación con el conjunto inglés.

Con esta victoria, el Manchester City sumó su tercer triunfo consecutivo en el comienzo de la Premier League y alcanzó los nueve puntos, manteniendo el puntaje ideal. Los Citizens quedaron provisoriamente como únicos líderes del torneo, a la espera de los resultados de Arsenal, Hull City y Chelsea, que también habían ganado sus dos primeros partidos de la temporada.

Enzo Fernández Manchester City Premier League
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