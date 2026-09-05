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Nogoyá: secuestran drogas tras un siniestro vial

Tras un siniestro vial ocurrido en Nogoyá se detectó drogas en un vehículo siniestrado. Tomó intervención la División Drogas Peligrosas

5 de septiembre 2026 · 11:54hs
Tras un siniestro vial ocurrido en Nogoyá se detectó drogas en un vehículo siniestrado. Tomó intervención la División Drogas Peligrosas

Tras un siniestro vial ocurrido en Nogoyá se detectó drogas en un vehículo siniestrado. Tomó intervención la División Drogas Peligrosas

Este sábado, alrededor de las 6.35, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Nogoyá tomó intervención tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Fray Retamar y Bilevar Sarmiento, de esa ciudad, a raíz de la detección de drogas en uno de los vehículos.

Al arribar al lugar, se constató que se encontraba involucrado un hombre A.A.C de 27 años, quien se desplazaba en un motovehículo. Como consecuencia del siniestro, se habrían desprendido y caído al lugar dos envoltorios que contenían sustancias presuntamente estupefacientes.

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Ante esta situación, se dio intervención a personal especializado de la División Drogas Peligrosas, procediéndose al secuestro de un envoltorio con clorhidrato de cocaína, con un peso de 20,3 gramos, y otro envoltorio con cannabis sativa, con un peso de 3,8 gramos.

El procedimiento se desarrolló con conocimiento de la Fiscalía interviniente, quedando las actuaciones sujetas a las disposiciones judiciales correspondientes.

Nogoyá Drogas Siniestro vial
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