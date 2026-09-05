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Gualeguaychú: el carnaval popular llega a la universidad con una propuesta de formación

La propuesta de la FHAyCS de UADER reunirá a estudiantes y hacedores del carnaval de Gualeguaychú en encuentros de formación e intercambio

5 de septiembre 2026 · 10:26hs
Gualeguaychú: el carnaval popular llega a la universidad con una propuesta de formación

El carnaval popular y la universidad se encontrarán en un mismo espacio para compartir experiencias, conocimientos y herramientas de creación. La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) abrió la inscripción al Proyecto de Extensión Territorial (PET) “Murgueros y Académicos. Experiencias integradas entre los corsos populares y la universidad”.

La universidad y el carnaval se unen para compartir experiencias y saberes

La propuesta busca generar un espacio de formación e intercambio entre estudiantes, docentes y hacedores del carnaval de Gualeguaychú, tomando al corso popular como eje para explorar distintas prácticas culturales y lenguajes artísticos.

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La iniciativa es impulsada por la Dirección de Cultura y llevada adelante por el Profesorado de Teatro de la FHAyCS. Está dirigida por la docente Renata Dallaglio y cuenta con la participación de integrantes de la comunidad académica y referentes del ámbito carnavalesco local.

Durante los encuentros, estudiantes e integrantes de murgas, comparsas y conjuntos carnavalescos podrán compartir saberes y experiencias, poniendo en diálogo las herramientas de la formación universitaria con las prácticas culturales que tienen lugar en los barrios y en los corsos populares.

Las jornadas estarán atravesadas por diferentes lenguajes artísticos y propondrán dinámicas recreativas, trabajo corporal y musical, exploración de vestuario y caracterización, además de ejercicios de puesta en escena tanto en espacios teatrales como urbanos.

La propuesta también contempla momentos de reflexión colectiva para pensar el vínculo entre carnaval, territorio y expresiones artísticas, y reconocer el carácter comunitario y performativo de estas manifestaciones.

En ese sentido, el proyecto busca que los estudiantes puedan construir una mirada reflexiva sobre las prácticas performativas vinculadas al carnaval, al tiempo que promueve un intercambio de saberes con quienes sostienen y protagonizan estas expresiones culturales.

El Museo del Carnaval será el punto de encuentro para esta experiencia que propone acercar la universidad a una práctica profundamente arraigada en la identidad cultural de Gualeguaychú.

Cuándo y cómo participar

Los encuentros se realizarán los sábados 19 y 26 de septiembre y 3 de octubre, de 15 a 18, en el Museo del Carnaval. Además, está previsto un cuarto encuentro, cuya fecha será confirmada próximamente.

La propuesta tiene una carga de acreditación de 13 horas y está destinada a estudiantes de todos los años del Profesorado de Teatro y a integrantes de murgas, comparsas y conjuntos carnavalescos.

La inscripción ya está abierta y se realiza mediante un formulario online.

Para consultas y más información, los interesados pueden comunicarse al correo [email protected].

Así, “Murgueros y Académicos” propone algo más que una instancia de capacitación: un encuentro entre quienes estudian las prácticas escénicas y quienes las viven, las crean y las sostienen en el territorio. Un espacio donde el carnaval también puede ser aula, escenario y lugar de construcción colectiva.

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Gualeguaychú Carnaval Universidad Popular
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