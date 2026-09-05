"Un día de mucho dolor": el mensaje de Mauro Urribarri por su padre, detenido por corrupción

Mauro Urribarri defendió a su padre, Sergio Urribarri, el día en que comenzó a cumplir su condena. Reivindicó su gestión y cuestionó el fallo

Mauro Urribarri, hijo del exgobernador Sergio Urribarri, posteó un extenso mensaje en sus redes sociales el mismo día en que su padre comenzó a cumplir condena en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, junto a Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. En el texto, difundido en una serie de placas, el exministro de Gobierno aseguró que atraviesa “un día de mucho dolor” y salió a defender la figura y la gestión del exmandatario provincial.

“Hoy es un día de mucho dolor, no voy a disimular lo que siento. También es uno donde hay que ser fuerte”, escribió Urribarri hijo, quien sobre la megacausa que derivó en la condena a ocho años de prisión consideró que “quien la conozca y sepa de derecho sabrá si fue justa la condena”. En ese marco, definió a su padre como “una buena persona, un gran padre, mejor abuelo y un gran gobernador, probablemente uno de los que más transformaciones hizo en nuestra provincia”.

El posteo

El mensaje -posteado en Instagram- incluyó un repaso por los datos de gestión que atribuyó a las dos gestiones de su padre, entre ellos obras de escuelas, hospitales, viviendas y rutas, el posicionamiento turístico, el apoyo al deporte, los índices de mortalidad infantil y las escuelas Nina. También destacó que durante su primer mandato se reformó la Constitución provincial, norma que limitó a dos los mandatos de los gobernadores, y aseguró que, pese a contar con mayoría en la Legislatura, el exgobernador se negó a impulsar una nueva reforma para habilitar un tercer mandato.

En el plano electoral, el hijo del exmandatario sostuvo que la fuerza política que condujo su padre ganó cuatro de las cinco elecciones que disputó y que la única derrota fue “por apenas unos votos” en la elección intermedia de 2009. Agregó que, con otro gobernador peronista al frente de la provincia, el espacio perdió cuatro de las cinco elecciones siguientes “a tal punto que se terminó entregando el gobierno de la provincia a otro color político”.

Mauro Urribarri admitió además que su padre cometió errores, aunque afirmó que “no estos que le achacan”. Mencionó entre ellos la promesa incumplida del Estadio Único de Concordia, “por la cual lo bastardearon”, y señaló que tuvo su materialización en el Centro de Convenciones de Paraná, además de otros errores “de índole político, jurídico y de gestión”.

El mensaje cerró con agradecimientos a quienes se comunicaron con la familia para transmitirle fuerzas y a su compañera, Lula, y sus hijos. En el tramo final, dirigido a sus tres hijos, les aseguró que “el Tata” -como llaman al exgobernador- tendrá “su lugar bien ganado en la historia de esta provincia” y les dejó una frase: “En la vida siempre, pero siempre, sin importar el golpe, se sigue”.

Las causas por las que fueron condenados Urribarri, Báez y Aguilera

El denominado “megajuicio” contra Sergio Urribarri y otros exfuncionarios reunió varias causas vinculadas al presunto uso irregular de fondos públicos. La principal fue la del “Sueño Entrerriano”, que investigó gastos por un parador en Mar del Plata, la contratación de una productora para promocionar la Cumbre del Mercosur y una solicitada contra los fondos buitre. Según la Fiscalía, esos recursos habrían sido utilizados para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri.

Otra causa fue conocida como “la de la vaca” o “de la imprenta”, por una fotografía de la misma vaca que aparecía en distintos carteles de publicidad oficial. La investigación detectó contrataciones por unos $24 millones entre 2010 y 2015, de los cuales $12 millones habrían sido pagados fraudulentamente. Los contratos estaban vinculados a empresas de Juan Pablo Aguilera y dos publicistas reconocieron en juicios abreviados el pago de coimas para obtener contratos.

Finalmente, el expediente Global Means investigó una pauta publicitaria otorgada en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Pedro Báez estaba al frente de Información Pública. La Fiscalía sostuvo que se entregaron $118 mil a Global Means SA, propiedad del empresario Germán Buffa, pese a que la empresa no reunía los requisitos para recibir ese contrato.