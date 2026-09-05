Nuevo homicidio en Entre Ríos: asesinaron a una persona en Concordia

Un homicidio en Concordia se investiga durante la tarde de este sábado luego de que una persona fuera asesinada en el barrio Sapito.

El asesinato fue en el barrio El Sapito de Concordia.

Un homicidio en Concordia se investiga durante la tarde de este sábado luego de que una persona fuera asesinada en el barrio Sapito. El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Larocca y Balcarce y, por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el crimen.

En el lugar trabaja personal de la Comisaría Octava, que interviene por razones de jurisdicción. La zona permanece bajo tareas policiales mientras se desarrollan las primeras actuaciones destinadas a obtener elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

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En la investigación intervienen además el fiscal Martín Núñez y la fiscal Natalia Conti, quienes trabajan junto a los efectivos policiales para establecer las circunstancias que rodearon la muerte, señaló Concordia Policiales.

También participa del operativo personal de la Jefatura Departamental Concordia, que lleva adelante diferentes diligencias en el lugar donde ocurrió el hecho.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente mayores precisiones sobre la identidad de la víctima ni sobre la mecánica del homicidio. Tampoco se informó si existen personas identificadas o detenidas en relación con el crimen.