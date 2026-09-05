Uno Entre Rios | Policiales | Homicidio

Nuevo homicidio en Entre Ríos: asesinaron a una persona en Concordia

Un homicidio en Concordia se investiga durante la tarde de este sábado luego de que una persona fuera asesinada en el barrio Sapito.

5 de septiembre 2026 · 18:49hs
El asesinato fue en el barrio El Sapito de Concordia.

Concordia Policiales

El asesinato fue en el barrio El Sapito de Concordia.

Un homicidio en Concordia se investiga durante la tarde de este sábado luego de que una persona fuera asesinada en el barrio Sapito. El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Larocca y Balcarce y, por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el crimen.

En el lugar trabaja personal de la Comisaría Octava, que interviene por razones de jurisdicción. La zona permanece bajo tareas policiales mientras se desarrollan las primeras actuaciones destinadas a obtener elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

homicidio en parana xiv: revelan que el arquitecto bassi fue torturado hasta la muerte

Homicidio en Paraná XIV: revelan que el arquitecto Bassi fue torturado hasta la muerte

Yolanda Duré de Pereyra, falleció el año pasado tras un ataque a tiros a su casa.

Crimen de Yolanda Duré de Pereyra: un adolescente admitió el homicidio que dejó una familia rota

En la investigación intervienen además el fiscal Martín Núñez y la fiscal Natalia Conti, quienes trabajan junto a los efectivos policiales para establecer las circunstancias que rodearon la muerte, señaló Concordia Policiales.

LEER MÁS: Homicidio en Paraná XIV: revelan que el arquitecto Bassi fue torturado hasta la muerte

También participa del operativo personal de la Jefatura Departamental Concordia, que lleva adelante diferentes diligencias en el lugar donde ocurrió el hecho.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente mayores precisiones sobre la identidad de la víctima ni sobre la mecánica del homicidio. Tampoco se informó si existen personas identificadas o detenidas en relación con el crimen.

Homicidio Entre Ríos Concordia
Noticias relacionadas
Tras un siniestro vial ocurrido en Nogoyá se detectó drogas en un vehículo siniestrado. Tomó intervención la División Drogas Peligrosas

Nogoyá: secuestran drogas tras un siniestro vial

Un joven de 21 años fue detenido en Santa Elena por amenazas calificadas con uso de arma blanca y resistencia a la Autoridad cuando amedrentaba a un pescador

Santa Elena: detenido por amenazar con un machete

Sergio Urribarri deberá cumplir la pena de 8 años de prisión en principio en la Unidad Penal 1 de Paraná.

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Ver comentarios

Lo último

Un día de mucho dolor: el mensaje de Mauro Urribarri por su padre, detenido por corrupción

"Un día de mucho dolor": el mensaje de Mauro Urribarri por su padre, detenido por corrupción

Atlético Paraná ganó el clásico en el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná ganó el clásico en el Torneo Regional Amateur

Ganaron Aldosivi y Gimnasia y Esgrima La Plata

Ganaron Aldosivi y Gimnasia y Esgrima La Plata

Ultimo Momento
Un día de mucho dolor: el mensaje de Mauro Urribarri por su padre, detenido por corrupción

"Un día de mucho dolor": el mensaje de Mauro Urribarri por su padre, detenido por corrupción

Atlético Paraná ganó el clásico en el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná ganó el clásico en el Torneo Regional Amateur

Ganaron Aldosivi y Gimnasia y Esgrima La Plata

Ganaron Aldosivi y Gimnasia y Esgrima La Plata

Nuevo homicidio en Entre Ríos: asesinaron a una persona en Concordia

Nuevo homicidio en Entre Ríos: asesinaron a una persona en Concordia

Final en Mendoza: Boca no aguantó y Gimnasia se lo empató sobre el cierre del partido

Final en Mendoza: Boca no aguantó y Gimnasia se lo empató sobre el cierre del partido

Policiales
Nuevo homicidio en Entre Ríos: asesinaron a una persona en Concordia

Nuevo homicidio en Entre Ríos: asesinaron a una persona en Concordia

Nogoyá: secuestran drogas tras un siniestro vial

Nogoyá: secuestran drogas tras un siniestro vial

Santa Elena: detenido por amenazar con un machete

Santa Elena: detenido por amenazar con un machete

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Rogelio Frigerio visitó a Víctor Velázquez

Rogelio Frigerio visitó a Víctor Velázquez

Gualeguaychú: el carnaval popular llega a la universidad con una propuesta de formación

Gualeguaychú: el carnaval popular llega a la universidad con una propuesta de formación

Entre Ríos: el consumo de energía creció 31% en 15 años 

Entre Ríos: el consumo de energía creció 31% en 15 años 

San José se anticipa al verano con una agenda que combina río, termas, naturaleza y eventos

San José se anticipa al verano con una agenda que combina río, termas, naturaleza y eventos

Villa Clara: se viene la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita

Villa Clara: se viene la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita

Dejanos tu comentario