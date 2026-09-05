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Rogelio Frigerio visitó a Víctor Velázquez

El gobernador Rogelio Frigerio visitó a Víctor Velázquez, cantor, guitarrista, poeta y compositor entrerriano de 95 años

5 de septiembre 2026 · 13:28hs
El gobernador Rogelio Frigerio visitó a Víctor Velázquez

El gobernador Rogelio Frigerio visitó a Víctor Velázquez, cantor, guitarrista, poeta y compositor entrerriano de 95 años
El gobernador Rogelio Frigerio visitó a Víctor Velázquez

El gobernador Rogelio Frigerio visitó a Víctor Velázquez, cantor, guitarrista, poeta y compositor entrerriano de 95 años

El gobernador Rogelio Frigerio visitó a Víctor Velázquez, cantor, guitarrista, poeta y compositor entrerriano de 95 años, reconocido como una de las grandes figuras del folclore y la música popular argentina.

Durante el encuentro, Frigerio compartió una cálida conversación con el artista y destacó su extensa trayectoria, su compromiso con las raíces de nuestra tierra y el enorme aporte de su obra a la cultura provincial y nacional.

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“Víctor representa como pocos el alma de Entre Ríos. En su voz, en su guitarra y en sus canciones están nuestros paisajes, nuestra gente y nuestra manera de sentir. Visitarlo, escucharlo y compartir este momento con él fue una enorme alegría”, expresó el gobernador.

Velázquez nació el 4 de junio de 1931 en Abra El Chajá, Altamirano Norte, departamento Tala. Desde muy joven encontró en la guitarra, el canto y la poesía una forma de expresar el paisaje, las costumbres y las historias de su tierra.

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria llevó la música entrerriana a los principales escenarios de la Argentina y también del exterior. Se presentó en distintos países de América, Europa y Asia, y fue una figura reconocida en numerosas ediciones del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Su camino artístico estuvo marcado además por la amistad y el trabajo compartido con Atahualpa Yupanqui, uno de los mayores referentes de la música popular argentina, con quien compuso parte de su obra. También creó canciones junto a otros destacados autores, entre ellos el entrerriano Jorge Méndez.

Dentro de su extensa producción, La Primavera ocupa un lugar singular. Considerada la obra cumbre de Velázquez, esta milonga instrumental trascendió las fronteras del folclore regional y se convirtió en una referencia para generaciones de guitarristas. Su originalidad, riqueza compositiva y particular manera de recrear con las cuerdas los sonidos del paisaje —entre ellos, el característico canto del tero— hicieron de la pieza una de las obras más reconocidas del repertorio instrumental argentino.

Velázquez tiene registradas más de 80 composiciones y es también autor de obras emblemáticas como Me dicen el Panza Verde, Gualeguay crecido, A don Linares Cardozo, De la costa y Este oficio de cantor. Su producción abarca milongas, chamarritas y canciones profundamente vinculadas con el paisaje y la identidad entrerriana.

Por la calidad, la profundidad y la trascendencia de su obra, Velázquez se convirtió en uno de los grandes maestros de la música popular argentina. En 2020, a los 88 años, recibió el Premio Camín a la Trayectoria, máxima distinción del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

La visita tuvo lugar tras la reciente promulgación de la Ley N° 11.294, que instituyó el 4 de junio, día de su nacimiento, como Día de la Milonga Entrerriana.

El encuentro fue también una expresión del reconocimiento y el afecto de los entrerrianos hacia un artista que dedicó su vida a cantar su tierra y cuya voz, guitarra y obra forman parte del patrimonio cultural de Entre Ríos y de la historia de la música popular argentina.

Rogelio Frigerio Víctor Velázquez compositor
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