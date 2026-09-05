Final en Mendoza: Boca no aguantó y Gimnasia se lo empató sobre el cierre del partido

Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza igualaron 2 a 2 en el estadio Víctor Legrotaglie, por la octava fecha del Torneo Clausura. No jugó Leandro Paredes.

Sin tregua: Boca se puso otra vez arriba ante Gimnasia en Mendoza.

Final en Mendoza: Gimnasia se lo empató a Boca sobre el cierre del partido.

Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza protagonizaron un partidazo en Cuyo y terminaron empatados 2 a 2. El Xeneize estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no logró sostener la ventaja y el conjunto mendocino encontró la igualdad sobre el cierre.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y Gimnasia avisó primero. Apenas iniciado el partido, Luciano Lencioni apareció libre dentro del área y conectó un centro de Luciano Cingolani, pero Álvaro Montero alcanzó a desviar la pelota, que además pegó en el poste. En la segunda jugada, Dylan Gorosito despejó sobre la línea.

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Boca respondió y tuvo su premio a los 16 minutos. Alan Velasco encontró una pelota suelta luego de una buena combinación ofensiva con Leonel Flores y Tomás Belmonte y sacó un remate preciso que se metió en el ángulo del arco defendido por César Rigamonti.

La ventaja, sin embargo, duró apenas tres minutos. A los 19', Ignacio Sabatini recibió dentro del área, se giró ante la marca de Marco Pellegrino y definió con calidad para establecer el 1 a 1.

Final en Mendoza: Gimnasia se lo empató a Boca sobre el cierre del partido.

El partido mantuvo el ritmo y los dos equipos volvieron a generar situaciones. Boca tuvo una muy clara con Kevin Zenón, cuyo remate fue desviado por Rigamonti, mientras que Gimnasia respondió con aproximaciones de Sabatini y Cingolani.

Sobre los 38 minutos, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena volvió a ponerse en ventaja. Gorosito pasó por la derecha, recibió una habilitación de taco de Velasco y metió un buscapié que Zenón solamente tuvo que empujar debajo del arco para marcar el 2 a 1.

Antes del descanso, Boca incluso pudo ampliar la diferencia. Velasco recibió solo dentro del área tras una gran jugada de Flores, pero su remate terminó impactando en el poste.

En el complemento, Gimnasia salió decidido a buscar nuevamente la igualdad. Boca tuvo una oportunidad inmejorable para aumentar la ventaja a los 9 minutos, cuando Flores quedó mano a mano con Rigamonti, que alcanzó a desviar el disparo. La pelota quedó cerca de ingresar y la defensa local terminó despejando.

El Lobo fue creciendo con el correr de los minutos y comenzó a arrinconar al Xeneize. A los 12', Matías Recalde quedó mano a mano con Montero luego de una buena habilitación de Lencioni, pero definió desviado.

Gimnasia finalmente encontró el empate a los 26 minutos. Esteban Fernández ejecutó un tiro libre y, tras un desvío, Ignacio Sabatini apareció para empujar la pelota y marcar el 2 a 2. La jugada fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada y finalmente el gol fue anulado por offside.

Boca intentó resistir el tramo final y tuvo una nueva posibilidad para quedarse con el triunfo. A los 41 minutos, Flores encabezó un contragolpe y, tras ingresar al área, sacó un remate que fue bloqueado por la defensa mendocina.

Cuando parecía que el Xeneize se llevaba los tres puntos, Gimnasia tuvo su revancha. A los 48 minutos, Esteban Fernández aprovechó un rechazo corto en la puerta del área y sacó un remate que terminó en el fondo del arco de Montero para establecer el definitivo 2 a 2.

De esta manera, Boca no pudo sostener la ventaja en Mendoza y debió conformarse con un empate en un encuentro de alto ritmo, con alternativas y ocasiones para ambos equipos.

Síntesis

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech; Kevin Zenón, Alan Velasco, Leonel Flores; Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles: 16' Alan Velasco (B); 19' Ignacio Sabatini (G); 38' Kevin Zenón (B); 93' Esteban Fernández (G). Árbitro: Darío Herrera. Estadio: Víctor Legrotaglie.