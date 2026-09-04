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La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

El exgobernador Sergio Urribarri, junto a su cuñado y el exfuncionario serán trasladados a la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde cumplirán la sentencia.

4 de septiembre 2026 · 23:04hs
Sergio Urribarri deberá cumplir la pena de 8 años de prisión en principio en la Unidad Penal 1 de Paraná.

Sergio Urribarri deberá cumplir la pena de 8 años de prisión en principio en la Unidad Penal 1 de Paraná.

En la noche de este viernes, la Justicia le ordenó a la Policía de Entre Ríos proceder a la detención del exgobernador Sergio Urribarri; de su cuñado Juan Pablo Aguilera; y de su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, quienes deberán ser derivados a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal, luego de que la sentencia condenatoria dictada originalmente el 7 de abril de 2022 adquiriera firmeza definitiva, tras agotarse las instancias de revisión ordinarias y extraordinarias.

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Con este pronunciamiento, la Justicia dio luz verde al inicio de la ejecución de las penas privativas de la libertad impuestas en el marco de la Megacausa por hechos de corrupción y administración fraudulenta contra el erario público.

Asimismo, en el marco de la resolución, el tribunal requirió formalmente al Servicio Penitenciario de Entre Ríos que, a través de su área de Sanidad, se realice un exhaustivo examen médico a Urribarri y Báez al momento de su ingreso a la unidad carcelaria.

Esta evaluación médica tiene como objetivo atender los cuadros de salud invocados por sus respectivas defensas técnicas, garantizando la continuidad de los tratamientos farmacológicos prescriptos, la provisión de regímenes alimentarios específicos y la derivación a centros hospitalarios externos en caso de que su condición clínica así lo requiera.

La Corte Suprema de Justicia confirmó el jueves que Urribarri, condenado el 7 de abril de 2022, deberá cumplir 8 años de cárcel, mientras que Báez y Aguilera, fueron condenados a 6 años y 6 meses de cárcel.

El fallo de la Justicia

Sergio Urribarri Paraná Policía
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