La familia de Lionel Messi informó sobre el estado de salud de Jorge Messi

La familia de Lionel Messi emitió este jueves un comunicado para informar sobre el estado de salud de su padre, Jorge Messi, y desmentir las versiones que circularon en las últimas horas. Según indicó el entorno familiar, Jorge Messi atraviesa una situación de salud por la que permanece bajo seguimiento médico.

En el escrito, la familia manifestó además su malestar por la difusión de rumores y especulaciones sobre una situación que calificó como “estrictamente privada y familiar”. En ese sentido, remarcaron que únicamente los integrantes más cercanos cuentan con información precisa sobre su estado y pidieron no considerar como válidas aquellas versiones que no provengan de los canales oficiales de la familia.

Finalmente, agradecieron las muestras de afecto y preocupación recibidas, al tiempo que solicitaron respeto por la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge Messi y de todo su entorno durante este proceso. También señalaron que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la propia familia.

El comunicado de la familia Messi

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión".