Messi ya tiene su homenaje en Victoria: inauguraron una figura caricaturesca en la Costanera

En Victoria, la pasión Albiceleste se vive intensamente. La nueva figura de Messi ya se convirtió en un punto de encuentro para fanáticos y familias.

La fiebre por la Selección Argentina y por Lionel Messi no conoce fronteras, y en la ciudad de Victoria quedó demostrado una vez más. Luego de la brillante actuación del capitán argentino en el triunfo 3 a 0 frente a Argelia, donde convirtió los tres goles del encuentro y alcanzó una marca histórica en los Mundiales, la ciudad de Victoria sumó un nuevo atractivo que ya genera orgullo y admiración entre vecinos y turistas.

En el emblemático Parque Pancho Ramírez , ubicado en la zona de la Costanera sobre calle Chulengo Núñez y El Viejo Embarcadero, fue instalada una figura estilo caricaturesco de Messi, un homenaje al máximo ídolo del fútbol argentino y una muestra del amor que despierta la Scaloneta en cada rincón del país.

La escultura llega en un momento muy especial para el capitán argentino. Con su triplete en la goleada ante Argelia, Messi alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales, consolidando aún más su legado en el fútbol internacional. La actuación del rosarino no solo desató festejos en todo el país, sino que también reforzó el vínculo emocional que millones de argentinos mantienen con la Selección.

En Victoria, la pasión albiceleste se vive intensamente. La nueva figura de Messi ya se convirtió en un punto de encuentro para fanáticos, familias y turistas que se acercan a la Costanera para tomarse fotos y compartir el entusiasmo por este presente soñado del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Ya es una figura de Victoria

La figura instalada en la Costanera ya es una postal más de Victoria y promete transformarse en uno de los puntos más visitados de la ciudad durante este Mundial. Porque cuando juega Argentina, y sobre todo cuando brilla Messi, la pasión celeste y blanca se hace sentir en todos lados. En Victoria, ahora también tiene su lugar especial frente al río.