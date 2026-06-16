Messi igualó el récord de goles de Klose en Mundiales

Lionel Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo, empató al artillero alemán y quedó a uno de liderar la tabla en soledad. Plena vigencia.

Con su hat-trick ante Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 16 tantos. El astro argentino compite palmo a palmo con Kylian Mbappé, que este martes debutó con un doblete frente a Senegal y llegó a 14.

Con sus tres goles frente a Argelia, en la primera fecha de la Copa del Mundo, primero con un zurdazo desde afuera del área, luego al empujar la pelota tras un rebote y el tercero con su clásico remate desde la medialuna, el Diez superó al propio Mbappé, a Gerd Müller y e igualó alemán que levantó el trofeo en Brasil 2014.

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La clasificación histórica de goleadores de los Mundiales muestra lo cerca que están ambos de la cima:

Miroslav Klose - 16 goles

Lionel Messi - 16 goles

Ronaldo - 15 goles

Gerd Müller - 14 goles

Kylian Mbappé - 14 goles

Just Fontaine - 13 goles

El récord lo comparte Klose, quien alcanzó los 16 tantos en los cuatro Mundiales que disputó. El alemán marcó cinco goles en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014. Detrás suyo, hasta antes del comienzo del encuentro entre Argentina y Argelia, aparecía Ronaldo Nazario, con 15 conquistas repartidas entre 1998, 2002 y 2006, ya que en 1994 integró el plantel campeón de Brasil, pero no sumó minutos.

Sin embargo, a Messi le bastó un partido en esta edición para alcanzar al histórico artillero alemán nacido en Polonia. Además, igualó a Cristiano Ronaldo al anotar goles en cinco campeonatos distintos: convirtió en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022.

Mbappé es otro de los principales candidatos a alcanzaresa marca. El francés, acumula 14 goles en apenas tres Copas del Mundo: convirtió cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y ya suma dos en 2026 tras su doblete ante Senegal.