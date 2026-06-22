El Récord Guinness homologó cuatro marcas de Messi en el Mundial

El capitán argentino Lionel Messi volvió a marcar hitos en su exitosa campaña. Las marcas que asombran a todos.

El rosarino Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. El capitán de la Argentina la gran figura en la victoria 2-0 frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, un triunfo que aseguró la clasificación albiceleste a los 16avos de final y lo dejó como líder de su zona.

Con un doblete determinante, el rosarino no solo guió al equipo dirigido por Lionel Scaloni hacia una nueva victoria, sino que además rompió múltiples récords históricos que ratifican su vigencia y su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

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El partido comenzó con una chance inmejorable para Messi. A los nueve minutos, tuvo un penal a favor, pero su remate se fue desviado tras una ejecución poco habitual. Sin embargo, lejos de desmoronarse, el capitán respondió con jerarquía.

A los 38 minutos apareció en la puerta del área con su sello característico: control, pausa y definición precisa para abrir el marcador y desatar el festejo argentino.

Ya en el tramo final del encuentro, Messi aprovechó un rebote dentro del área para sentenciar el 2-0 definitivo, cerrando una noche inolvidable para él y para toda la Selección.

Con esos dos goles, el crack argentino alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose, con quien compartía la cima hasta esta jornada.

Además, dejó atrás a la brasileña Marta, máxima goleadora histórica en Mundiales femeninos con 17 tantos, para transformarse en el máximo artillero absoluto de la competencia en cualquier categoría.

Las marcas de Messi

Pero los récords no terminaron ahí. Según confirmó Guinness World Records, Messi también amplió otras tres marcas históricas:

Futbolista con más partidos disputados en Mundiales: 28 encuentros.

Jugador con más victorias en la historia de la Copa del Mundo: 18 triunfos.

Futbolista con más minutos jugados en Mundiales: 2.489 minutos.

A sus casi 39 años –los cumplirá este miércoles–, Messi continúa desafiando el paso del tiempo y agrandando una leyenda que parece no tener techo.

La vigencia del capitán argentino sigue sorprendiendo al mundo. En cada partido deja una nueva marca, un nuevo récord y otra demostración de su talento. Mientras tanto, Argentina ya piensa en su próximo compromiso ante Jordania, con la tranquilidad de haber asegurado su lugar en la siguiente fase y con la ilusión intacta de seguir soñando en grande en el Mundial 2026.