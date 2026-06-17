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"Con vos siempre": el mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi tras la victoria ante Argelia

La esposa del capitán argentino compartió una fotografía junto a sus hijos en el estadio y felicitó a Lionel Messi luego de la victoria de la Albiceleste ante Argelia

17 de junio 2026 · 18:49hs
Con vos siempre: el mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi tras la victoria ante Argelia

La victoria de la Selección Argentina frente a Argelia dejó numerosas repercusiones dentro y fuera de la cancha. Tras el encuentro, Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales una publicación dedicada a Lionel Messi que rápidamente captó la atención de los seguidores del capitán argentino.

Antonela compartió una imagen familiar y felicitó a Messi tras el partido

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Desde uno de los palcos del estadio, Antonela publicó una fotografía junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, todos con la camiseta de la Selección. De fondo se observa el campo de juego y las tribunas, en una imagen tomada luego del triunfo argentino.

Acompañando la foto, escribió: "Vamooooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi!!!! Sos increíble!!", junto a corazones blancos y celestes.

El mensaje llegó después de una destacada actuación de Messi, quien fue una de las figuras del encuentro y volvió a ser determinante para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. La publicación recibió millones de "me gusta" y miles de comentarios en pocas horas.

Como ocurre habitualmente durante los compromisos de la Selección, Antonela acompañó a Messi desde las tribunas junto a sus hijos, una postal que se repite en las grandes citas del fútbol internacional y que suele despertar el interés de los fanáticos.

La publicación se sumó a la celebración de los hinchas argentinos tras una nueva victoria del seleccionado nacional, que continúa alimentando la ilusión de cara a los próximos compromisos del certamen.

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