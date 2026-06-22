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El oficialismo logró desinflar la sesión opositora por Manuel Adorni

Con el acuerdo con los bloques aliados, el oficialismo logró una estrategia de control de daños que le permite ganar tiempo a resguardo a Manuel Adorni.

22 de junio 2026 · 21:43hs
El oficialismo logró desinflar la sesión opositora por Manuel Adorni.

El oficialismo logró desinflar la sesión opositora por Manuel Adorni.

La Libertad Avanza logró pactar una estrategia de control de daños con los aliados de siempre, que venían presionando para que el oficialismo no tapara en el Congreso el escándalo que involucra a Manuel Adorni, bajo la amenaza de ayudar a la oposición más dura a conseguir quórum en la sesión convocada para este martes.

En las últimas horas, se acordó con el PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques “dialoguistas” la apertura de la comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 30 de junio a fin de tratar los seis expedientes incluidos en el temario de la sesión de este martes, que incluyen la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete.

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Se caerá la sesión contra Manuel Adorni

De esta manera, el oficialismo no solamente hará caer la sesión y ganará una semana de yapa para “descansar” del tema Adorni, sino que además se garantizará una dinámica de trabajo de comisión con control absoluto de los tiempos, sin obligación de dictaminar en plazos establecidos, pudiendo incluso correr el arco hasta después del Mundial de fútbol y de las vacaciones de invierno.

El objetivo de la oposición de cara a la sesión pedida para este martes, a las 14, era emplazar con mayoría simple a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para someterlas a un cronograma urgente, con el mandato de dictaminar en plazos perentorios.

Así las cosas, y de no mediar un batacazo que cambie el curso lógico de los acontecimientos, el oficialismo se saldrá con la suya porque con la colaboración de sus aliados logrará blindar al jefe de Gabinete de la obligación de asistir al Congreso para dar las explicaciones que viene retaceando por su impactante incremento patrimonial desde que es funcionario público.

Otros puntos para tener en cuenta

El hecho de que se haya acordado abrir únicamente la comisión de Asuntos Constitucionales debata los proyectos que van contra Adorni, prescindiendo de la de Peticiones -en lo que hubiera sido un esquema de plenario conjunto-, también responde a otra maniobra astuta del oficialismo para dilatar los tiempos, ya que los proyectos de interpelación requieren del dictamen de ambos cuerpos.

Aún si Asuntos Constitucionales se dispusiera hipotéticamente a dictaminar en algún momento, aún quedaría por delante la validación de Peticiones, postergando todavía más la resolución del asunto.

En medio de las fuertes tensiones que genera el tema Adorni al interior de los bloques aliados con el PRO y la UCR, esta salida pactada les proporciona el equilibrio justo.

De esta manera, desactivado el peligro de la embestida opositora por Adorni, el oficialismo logra recuperar el control de la agenda de la Cámara de Diputados y en ese sentido convocó a una sesión especial para este miércoles al mediodía a fin de tratar los acuerdos de conciliación entre el Estado argentino y dos grupos de acreedores, y el Súper RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) en nuevas industrias.

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