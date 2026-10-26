Las Panteras ya conocen sus rivales para el Mundial 2027

Las Panteras integrarán el Grupo F, junto con Japón, Rusia y Bulgaria. El certamen será del 20 de agosto al 5 de septiembre de 2027, en Estados Unidos y Canadá.

Las Panteras buscarán una de las tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selección Argentina de Voley Femenino, ya tienen el panorama claro para el Mundial 2027, una cita clave donde buscarán su pasaje a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El sorteo les deparó a Las Panteras un grupo desafiante, pero la ilusión está intacta.

El equipo nacional, que ya había asegurado su boleto al Mundial tras el Sudamericano, ahora se prepara para enfrentar a Japón, Rusia y Bulgaria en la primera fase del Grupo F. El torneo, que tendrá a Estados Unidos y Canadá como anfitriones, se desarrollará desde el 20 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2027.

Particularmente, Las Panteras disputarán sus encuentros en Omaha, Nebraska, con la mira puesta en las tres codiciadas plazas olímpicas que otorgará este campeonato. Rusia, una potencia que regresa a las competencias internacionales, añade un nivel de complejidad extra a este grupo, junto a dos combinados de reconocida jerarquía.

Si bien la clasificación directa a Los Ángeles 2028 ya cuenta con equipos como Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Egipto, Turquía y Brasil, nuestras Panteras irán por todo para ser parte de esa élite mundial. Su objetivo es claro: dejarlo todo en la cancha para cumplir el sueño olímpico.

Los grupos del Mundial 2027